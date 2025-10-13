El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El impuesto de circulación ha subido un 4% este año. igor martín

Vitoria cobra el impuesto de circulación pese a que el coche esté dado de baja temporal

La Síndica ha recibido al menos dos quejas por este motivo mientras que el Ayuntamiento se ampara en una legislación estatal

Sara López de Pariza

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:17

La Síndica de Vitoria ha recibido al menos dos quejas de ciudadanos a los que se les ha girado el Impuesto sobre Vehículos de Tracción ... Mecánica (IVTM) a pesar de haber realizado todos los trámites para dar de baja temporal sus automóviles. El impuesto de circulación oscila en la capital alavesa entre los 28 y los 363 euros dependiendo de los caballos fiscales del turismo. En ambos casos los afectados consideran injusto que se les gire esta tasa municipal que se regula en base a la Ley de las Haciendas Locales, una normativa de ámbito estatal. En primer lugar porque han acreditado que no van a circular con sus automóviles, pero también por un agravio comparativo; y es que en el caso de una baja temporal por sustracción el impuesto no se cobra. En cambio, si la baja es voluntaria la tasa se mantiene. Es algo que les resulta incomprensible y por lo que han buscado amparo.

