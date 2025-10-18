El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los asistentes se entretuvieron entre juegos.

Ver 16 fotos
Los asistentes se entretuvieron entre juegos. Blanca Castillo

Vitoria celebra el orgullo friki

El Europa acoge a cientos de amantes de los juegos de rol y del manga en el Freak Festival. «Es un mundo cada vez más abierto»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:24

Comenta

¿Cuántas generaciones de manipuladores de llama existen en 'Fire Force'? ¿Quién es el verdadero dirigente de 'Narnia'? Si ha levantado una ceja ante esas ... preguntas, lo más seguro es que no sea un verdadero friki. Al menos no lo suficiente como para ganar algún punto en el trivial que se llevó a cabo este sábado en una de las salas del Palacio Europa, que acoge desde el viernes el Freak Festival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista tras salirse de la calzada y caer por un barranco en Kuartango
  2. 2

    La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta
  3. 3 La Bonoloto del viernes entrega parte de su bote en Euskadi: comprobar resultados del 17 de octubre
  4. 4

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  5. 5

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  6. 6

    «Busco hacer reflexionar sobre la facilidad para levantar muros de nuestra sociedad»
  7. 7 Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria
  8. 8 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9

    Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria
  10. 10

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria celebra el orgullo friki