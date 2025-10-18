Vitoria celebra el orgullo friki

¿Cuántas generaciones de manipuladores de llama existen en 'Fire Force'? ¿Quién es el verdadero dirigente de 'Narnia'? Si ha levantado una ceja ante esas ... preguntas, lo más seguro es que no sea un verdadero friki. Al menos no lo suficiente como para ganar algún punto en el trivial que se llevó a cabo este sábado en una de las salas del Palacio Europa, que acoge desde el viernes el Freak Festival.

Se trata de un evento en el que se celebran partidas de rol y juegos de mesa, así como talleres para aprender a jugar a 'Yu-Gi-Oh!' o a crear muñecas 'kokeshi', esas pequeñas piezas talladas en madera con rasgos japoneses. «Somos 'Spy x Family'», decían Cristian y su hija Ainize, de 10 años, que vinieron desde Llodio a la cita disfrazados de Twilight –con traje verde y corbata roja– y de Yor Forger –con un vestido negro con una franja dorada–.

«Ella es una niña huérfana que puede leer la mente de otras personas», contaba él, refiriéndose evidentemente al personaje de esa serie de manga, mientras de fondo se celebraba una charla con consejos sobre cómo jugar a rol. «A mí me gustaba lo típico, Goku, y ya tengo una edad: pero a ella le gusta el 'cosplay' y estamos descubriendo este mundo, porque en nuestra época no había todo esto», comentaba el aita sin desvelar sus años.

Concepto 'freak' «Lo friki tiene que ver con tener pasión por algo que está considerado más de nicho»

Lo cierto es que entre el público de la feria –que continúa este domingo, de 10.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita– hay muchos jóvenes, pero también padres y madres con sus hijos y cuarentañeros. Desde la asociación vitoriana Valinor, organizadora del encuentro, destacan que en los últimos años está cambiando el perfil del aficionado a este tipo de actividades, conocidas como ocio alternativo.

June Pastor, que estudia el grado de prótesis dental, y Aitor Estarrona, desarrollador web, son dos de los voluntarios. «Antes era un mundo muy de chicos, pero cada vez es más abierto», apuntan. En cuanto a ese estereotipo del friki como alguien retraído, coinciden en que hace unos años existía ese estigma de «gente apartada». «Realmente lo friki tiene que ver con tener pasión por algo más de nicho, algo más raro, pero con internet se ha ido popularizando y extendiendo», explican.

'Stars Wars' benéfico

En la asociación Valinor, que tiene su sede en la calle Pintor Alfaro, las puertas están abiertas a los amantes de los juegos de rol. «De hecho, se hacen amigos», aseguran. Unos metros más allá, en algunas mesas de la sala Green Capital del Europa, donde se organizan distintas partidas, se notaba esa complicidad.

Iván (22 años), Unai (24), Juan (21) y Diego (25) echaban una partida a las cartas Magic. «Venimos a probar los mazos y en estos torneos te pones a prueba», contaban estos jóvenes, que explican que hay varias tiendas en la ciudad donde se reúnen para jugar, como Monarka Store, Heretica Store o Magic All Goal.

También hay espacio para una de las fuerzas más icónicas del mundo 'freak', la de 'Star Wars'. Ana Herrán, disfrazada de la princesa Leia, forma parte de la asociación benéfica Orden de Revan, que viene desde Cantabria y recauda fondos para diferentes causas. En Vitoria lo hacían para una protectora de animales de la comunidad vecina. Para ello ofrecen a los asistentes la posibilidad de disparar a soldados de la saga galáctica. ¿Todo el mundo acierta su disfraz? «También tengo el de Padmé (Amidala), otro personaje de 'Star Wars', y a veces se equivocan», contaba entre risas.