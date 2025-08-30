Vitoria es la capital donde mejor se duerme por tener buena calidad del aire y poco ruido

Hay metrópolis en el mundo que presumen de ser ciudades que nunca duermen. En Vitoria ocurre lo contrario. La capital alavesa está en el podio ... de urbes españolas que poseen las condiciones idóneas para el sueño de calidad. Factores como la menor contaminación lumínica y acústica, la menor contaminación del aire y la abundancia de zonas de vegetación elevan el estatus de la 'green' a una especie de templo del descanso, de acuerdo con un estudio que ha seleccionado las diez mejores localidades a nivel nacional en este ámbito.

En Vitoria se puede pernoctar de forma excelente, pero eso no significa que toda su población lo haga. A pesar de ese marco idóneo para el reposo, un importante porcentaje de vecinos no duermen el mínimo de horas necesarias para una mantener una correcta salud, advierten expertos médicos. Álava, cabe recordarlo, cuenta con especialistas que son auténticas autoridades en esta materia. Estos profesionales también corroboran esas bondades urbanas que en términos generales reúne el municipio para una 'desconexión' perfecta entre las sábanas. «Vitoria es una ciudad que duerme, es muy buena para ello», constata Ainhoa Álvarez, presidenta de la Sociedad Española del Sueño (SES).

Los datos Clasificación nacional Vitoria es la ciudad con el mejor entorno para dormir junto a Elche y Córdoba.

Ventajas Menor contaminación acústica y lumínica, buena calidad del aire y un 51% de espacios verdes.

Debilidades Expertos médicos advierten de que los vitorianos duermen menos horas de las necesarias.

Esta neurofisióloga alavesa compara la quietud de su municipio de origen con el «caos» de grandes capitales como Madrid. Allí la tranquilidad nocturna que respiran los vitorianos «sería impensable». A modo de ejemplo, la también investigadora del instituto Bioaraba echa mano de una curiosa anécdota que experimentó uno de sus estudiantes llegados a la capital vasca desde Barcelona. En una ocasión en la que este visitante salió de noche, «dijo 'qué pasa aquí, si no hay nadie en la calle', como si fuera algo raro». Un caso que demuestra cómo para muchas personas puede resultar chocante presenciar una ciudad oscura, en silencio y prácticamente vacía a altas horas de la madrugada.

Precisamente la escasa polución del alumbrado público así como la baja contaminación sonora de la capital alavesa son factores que destaca el ranking de las ciudades de la geografía estatal con «los mejores entornos» para pernoctar. Vitoria, que ocupa el podio junto con Elche y Córdoba, disfruta de una «una mezcla de equilibrada de naturaleza y vida urbana, lo que contribuye aún más a su entorno favorable al sueño», resalta la investigación firmada por el portal de servicios de psicología Unobravo. Destaca la gran extensión de superficies verdes (el estudio los cifra en un 51%). Pero el apartado en el que Vitoria saca sobresaliente es en el de la calidad del aire, con una puntuación de 100, la «más alta» de todas las capitales sometidas al análisis, subrayan sus autores.

El mal tiempo, favorable

Otra de las variables por las que el sueño «mejora» en la capital alavesa es el menor número de cafeterías abiertas a horarios intempestivos. En este caso hay «sólo seis por cada 100.000 habitantes», de acuerdo con la analítica, lo que favorece un «consumo limitado de cafeína» en plena noche. A ello se suma una buena conectividad con un promedio de «275 Mbps» (Megabits por segundo) de velocidad de descarga de internet. En este capítulo Vitoria también es la primera de todo el 'ranking'. Es otro de los aspectos que hace del municipio uno de los mejores destinos nacionales para lo que el estudio denomina el «turismo del sueño».

«Cada vez más personas buscan en los viajes una forma de recuperar el descanso perdido». Y los turistas que optan por unas vacaciones en la capital de Euskadi verán cómo su descanso nocturno «mejora», sostiene el documento. En efecto, «somos claramente una 'green city' que reúne características para un descanso saludable» coincide el vitoriano Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes). «Por su buena calidad del aire, clima y otros aspectos, cumple con unas condiciones de salud y buen dormir en términos globales», argumenta este reconocido neumólogo.

En concreto, se centra en la meteorología. «Aunque el tiempo fresco y lluvioso nos aburre, es más favorable para dormir», defiende. En ese sentido, alude a investigaciones sobre el impacto que tiene en el descanso y la salud el aumento de la temperatura. «La subida en 2 grados centígrados puede acarrear tres veces más problemas».

«De lunes a viernes más del 50% de adultos no duerme más de 6 horas, es perjudicial para la salud» Carlos Egea Presidente de Fesmes

Y es que Egea insiste en que buena parte de los habitantes de la ciudad suspenden a la hora de acostarse. Tras llevar a cabo un estudio con más de 200 personas, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, concluyó que «el 60% de lunes a viernes no llegan a completar las seis horas de sueño», el tiempo «mínimo» para garantizar una vida sana. Lo ideal sería hacerlo entre 7 y 9 horas, lo que «condiciona un menor perjuicio y menos problemas para la salud». En España, advierte el especialista, «se duermen una media de 7,1 horas, pero más de la mitad de la población no lo cumple, y esto es un problema relacionado con la esperanza de vida».

Aunque en el caso de la capital vitoriana, si se toma el callejero, hay zonas donde, lógicamente, el descanso nocturno resulta muy difícil, si no imposible en determinadas fechas. «Soñamos con poder dormir», vienen denunciando desde la plataforma '7 ordu lo' que aglutina a vecinos de áreas como el Casco Viejo o el Ensanche directamente afectadas por el ruido nocturno. Egea también recuerda que la «actividad socioeconómica» de la 'green' también fomenta la alteración del tiempo de sueño, en referencia a la presencia en el municipio de importantes industrias en las que muchos empleados «trabajan a turnos» de mañana, tarde y noche.

«Vitoria es buena para dormir. Personas de otros sitios se sorprenden de su tranquilidad nocturna» Ainhoa Álvarez Presidenta de la Sociedad Española del Sueño

En cuanto a los adolescentes, Ainhoa Álvarez ha colaborado en otra investigación con 75 estudiantes de ESO de la capital alavesa para analizar cuántas horas duermen. Y los resultados de la primera fase arrojaron una similar conclusión que en el campo de los mayores de edad. Un 85% descansa «menos de ocho horas», cantidad «recomendada» para su edad. Y si son 9, todavía mejor. Es algo a tener muy en cuenta ya que esta merma «tiene repercusión en su rendimiento académico». Estos hábitos, también en este caso, varían y son «un poco mejor» los sábados y domingos, cuando los chavales estiran el tiempo que pasan acostados. El estudio, también de Bioaraba, se encuentra ahora en su segunda fase. Otra de las líneas de trabajo de esta investigadora con el citado instituto vasco se centra en un proyecto de formación a centros de salud en el ámbito del sueño.

Mientras Vitoria, pese a los hábitos mejorables que presentan sus vecinos, se posiciona como capital del descanso, Bilbao figura como una de las urbes destacadas en el particular 'ranking' nacional del insomnio. La capital vizcaína, con un 43% de espacios verdes y una mayor contaminación acústica y lumínica, ocupa el sexto puesto en un listado que lidera Barcelona y en el que aparecen Sevilla, Madrid y A Coruña. «Es más importante que nunca ser consciente de cómo mejorar el sueño para mantener la salud física y psicológica», recomienda la psicóloga Valeria Fiorenza.