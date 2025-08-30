El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria es la capital donde mejor se duerme por tener buena calidad del aire y poco ruido

Sus zonas verdes, los pocos bares abiertos de madrugada y la menor contaminación lumínica le colocan en el podio nacional con  Elche y Córdoba

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Vitoria

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:21

Hay metrópolis en el mundo que presumen de ser ciudades que nunca duermen. En Vitoria ocurre lo contrario. La capital alavesa está en el podio ... de urbes españolas que poseen las condiciones idóneas para el sueño de calidad. Factores como la menor contaminación lumínica y acústica, la menor contaminación del aire y la abundancia de zonas de vegetación elevan el estatus de la 'green' a una especie de templo del descanso, de acuerdo con un estudio que ha seleccionado las diez mejores localidades a nivel nacional en este ámbito.

