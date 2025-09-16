El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari y la alcaldesa Maider Etxebarria, durante la firma del acuerdo. Rafa Gutiérrez

Vitoria blinda su capitalidad con un incremento del 25% del canon que recibe del Gobierno vasco

El Ayuntamiento recibirá 50 millones hasta 2028, que servirán, entre otros asuntos, para desatascar los proyectos del Iradier Arena y la gasolinera Goya

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:12

La alcaldesa Maider Etxebarria y el lehendakari Imanol Pradales han sellado este martes el acuerdo que blinda el canon de capitalidad para Vitoria. El Ayuntamiento ... recibirá 50 millones hasta 2028 –12,5 por ejercicio– para costear inversiones «estratégicas y singulares» que refuerzan el papel de la ciudad dentro de Euskadi como sede de las instituciones comunes. Una cantidad que supone un incremento del 25%, como ya se anunció el 22 de mayo, en la víspera de la fiesta por el 45 aniversario de la capitalidad, y que fue el resultado de nueve meses de negociaciones impulsadas por la regidora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy
  2. 2

    La joyería Jolben cierra tras 42 años en el centro de Vitoria
  3. 3

    Capturan al ladrón de una joyería en Vitoria al verle en un paso de peatones
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Plazas vacías, problemas con los parquímetros y quejas en el primer día de ampliación de la OTA
  6. 6 Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy
  7. 7

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  8. 8 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  9. 9

    Solo las caravanas pequeñas podrán acceder al aparcamiento de Lakua
  10. 10 Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu y el recorrido por los mojones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria blinda su capitalidad con un incremento del 25% del canon que recibe del Gobierno vasco

Vitoria blinda su capitalidad con un incremento del 25% del canon que recibe del Gobierno vasco