Vitoria blinda su capitalidad con un incremento del 25% del canon que recibe del Gobierno vasco

La alcaldesa Maider Etxebarria y el lehendakari Imanol Pradales han sellado este martes el acuerdo que blinda el canon de capitalidad para Vitoria. El Ayuntamiento ... recibirá 50 millones hasta 2028 –12,5 por ejercicio– para costear inversiones «estratégicas y singulares» que refuerzan el papel de la ciudad dentro de Euskadi como sede de las instituciones comunes. Una cantidad que supone un incremento del 25%, como ya se anunció el 22 de mayo, en la víspera de la fiesta por el 45 aniversario de la capitalidad, y que fue el resultado de nueve meses de negociaciones impulsadas por la regidora.

El dinero servirá para desatascar dos proyectos que llevan demasiados años sin avances por falta de iniciativa política o de fondos económicos para unas obras que se antojan caras. El primero será el Iradier Arena, el infrautilizado multiusos que busca convertirse en un «espacio para grandes eventos culturales, deportivos y congresuales». El segundo corresponde a la vieja gasolinera Goya, que se transformará en una oficina de turismo 'green'. Para estas obras y otras aún pendientes de detallar se dedicarán 26 millones.

El anuncio se ha hecho en la sede de Lehendakaritza y la firma, en la Sala de Quintas de la Casa Consistorial. Además de Imanol Pradales también ha estado presente la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Con este acuerdo, ambas instituciones quieren reafirmar «su deseo de que la ciudad continúe siendo una capital dinámica, moderna y al servicio del conjunto de Euskadi», apuntaron en un comunicado. Tanto Etxebarria como el lehendakari expresaron su satisfacción por la firma de la renovación de este convenio que «beneficia tanto a la propia ciudad como al conjunto de Euskadi».

La negociación de este canon de capitalidad no ha resultado sencilla. Arrancó hace justo un año –en el primer encuentro que mantuvieron ambos mandatarios tras las elecciones autonómicas– y las conversaciones se alargaron nueve meses hasta que el 22 de mayo se anunció el incremento de 40 a 50 millones. Y eso que el Gobierno vasco no había mostrado hasta ese momento una clara disposición a actualizar esa cantidad, pese a la insistencia de Etxebarria. De hecho, en los presupuestos autonómicos se establece una partida de diez millones, la misma que se fijó en el lejano 2017, y que se ha ido prorrogando. Ahora habrá que modificar las Cuentas para incorporar un 'plus' de 2,5 millones.

Este canon se ha consolidado a lo largo del tiempo desde que fue concedido por primera vez, en 2012, con Patxi López al frente del Gobierno vasco y Javier Maroto (PP) en el Consistorio, aunque se firmó en 2013 con Iñigo Urkullu ya en la Lehendakaritza. Cinco millones anuales que, entre otros asuntos, sirvieron para transformar y modernizar el desfasado Palacio Europa en el moderno centro de congresos actual. Con Gorka Urtaran se mantuvo esa aportación y en 2017 se llegó a duplicar hasta los diez millones por ejercicio. Ahora, con Etxebarria ocupando el despacho central de la Casa Consistorial, esa cantidad se eleva hasta los 12,5 millones.