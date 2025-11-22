Vitoria apuesta por la vida saludable

Que a los vitorianos nos encanta el buen comer es una máxima innegable. Pero también cada vez miramos más por la salud y también por ... la conservación del entorno y apostamos por alimentos naturales en nuestra dieta. De ahí el éxito de público de Bioaraba, que abre sus puertas durante todo el fin de semana, y por cuyos expositores está pasando multitud de curiosos y muchísimos compradores que buscan una vida más sana y un consumo responsable y solidario con la naturaleza.

Mertxe Ayúcar deja el puesto de Pastas Martinelli, procedente de Navarra, con la bolsa llena. Unos fusilli de boletus, pero hay sabores de todo tipo (tomate, ajo, albahaca, orégano, cebolla, cúrcuma, remolacha, zanahoria, perejil, pimentón...) y todas las creaciones están hechas con alimentos ecológicos. «Nos gusta la pasta y es más interesante que sea más sano. Además, tampoco es tan cara y tienes una textura y unos sabores muy diferentes a la que consumimos habitualmente», destaca.

Los expositores, hasta 67, vienen desde todos los puntos de España. El aceite de virgen extra de Gomeoliva, de Priego de Córdoba, repite cada año en esta feria. «Tenemos muy buenos clientes y no nos perdemos ninguna edición porque aquí aprecian el buen producto y la calidad», detalla Ana Gómez. Los olivares y molinos de Leoncio Gómez producen este oro líquido de aceituna picuda «de los pocos ecológicos» de la Sierra Subbética.

«Vamos de feria en feria. No tenemos ni tienda, ni tarjetas, ni Instagram, ni hacemos envíos», explica Sila Soler, de Akasha Bio. Su «selección de quesos internacionales ecológicos de gran calidad» va de mercado en mercado desde su procedencia en La Garrotxa gerundense. «En Vitoria se vende muy bien», remarca.

Para quienes gustan de hacer del queso un postre, pocos mejores acompañamientos que una mermelada. Y las confeccionadas por la gaditana Conservas contigo despertaban mucha curiosidad. «La gente busca sobre todo que no tengan azúcar añadido», cuenta Susana Espinosa de esta cooperativa que también se dedica a la elaboración de «salsas y patés con base vegetal». Este proyecto también cuenta con un «obrador compartido para aquellos que estén empezando dispongan de una cocina para poder lanzar sus productos».

Mucho más que comida

Pero la feria Bioaraba va mucho más allá de la comida y apuesta por los elementos ecológicos y la sostenibilidad en otros apartados como cosmética, textil, calzado, limpieza, salud o bienestar. Hasta colchones, en los que muchos aprovechan para tumbarse, se pueden adquirir.

El puesto que más público congrega es el de AMC Metalcraft, que vende, y muchas, sartenes libres de ácido perfluorooctanoico, la sustancia química tóxica que se usaba para dotarlas de antiadherencia. Mari Cruz Pérez se ha hecho un hueco entre los muchos curiosos para comprar un juego completo: «Ya había visto otros años y ahora necesitaba comprar y me ha convencido porque vende muy bien».

Esta habitual de Bioaraba echa de menos «algún puesto de marroquinería» que otros años sí que había acudido a Vitoria. «Buscaba algo de cuero, pero no he visto nada». Eso sí, para especiales, la ropa y calzado «cien por cien biológicos» hechos con «lana merina extremeña y sin derivados del petróleo ni minerales pesados». Icíar Martín y Antonio Milara componen Añino Merina, que viene de la Maragatería leonesa, y se muestran «preocupados por el mal estado de los suelos y cómo afecta a los alimentos». Por eso, sus zapatillas son biodegradables «y si las enterramos una vez que ya está muy gastado solo tardan seis meses en desintregrarse».

Y en estos días heladores, nada mejor que sacos de calor (también de frío) como los que comercializa Sonia Burdallo. «Son de una variedad de trigo ecológico que permite que se puedan lavar», destaca la regente de atomarporsaco.es, encantada con una feria que permanecerá abierta todo el día de hoy y también mañana.