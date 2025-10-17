El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rocío Vitero, Maider Etxebarria y Beatriz Artolazabal, esta mañana tras presentar las ordenanzas fiscales en dos ruedas de prensa diferentes. Igor Aizpuru

Vitoria aprueba las ordenanzas fiscales que subirán los impuestos un 2,5%

El equipo de Gobierno PSE-PNV recaba el apoyo de EH Bildu por segundo ejercicio consecutivo

B. Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:00

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes las nuevas ordenanzas fiscales, que contemplan un incremento del 2,5% en la mayoría de ... los impuestos, precios y tasas públicas de 2026. El equipo de Gobierno conformado por PSE y PNV ha conseguido por segundo año consecutivo el apoyo de EH Bildu a la reforma fiscal, que ha quedado aprobada de manera provisional. Ahora se abre el plazo de alegaciones al texto, hasta el 5 de diciembre, con la previsión de que en el último Pleno del año, el 19 de diciembre, los nuevos precios públicos queden definitivamente aceptados para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agente de la Policía Local, «herida grave» tras una colisión múltiple en Vitoria
  2. 2 Una agente de la Policía Local, «herida grave» tras una colisión múltiple en Vitoria
  3. 3

    Tirón de orejas de Ramiro González a Iñaki Gurtubai por llamar «tonto» a Pello Otxandiano
  4. 4 El exbaskonista Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a una sanitaria
  5. 5

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  6. 6

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  7. 7

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  8. 8

    Una treintena de refugiados malienses vuelve a hacinarse en los soportales de Vitoria
  9. 9

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  10. 10

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria aprueba las ordenanzas fiscales que subirán los impuestos un 2,5%

Vitoria aprueba las ordenanzas fiscales que subirán los impuestos un 2,5%