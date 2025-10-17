Vitoria aprueba las ordenanzas fiscales que subirán los impuestos un 2,5%

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes las nuevas ordenanzas fiscales, que contemplan un incremento del 2,5% en la mayoría de ... los impuestos, precios y tasas públicas de 2026. El equipo de Gobierno conformado por PSE y PNV ha conseguido por segundo año consecutivo el apoyo de EH Bildu a la reforma fiscal, que ha quedado aprobada de manera provisional. Ahora se abre el plazo de alegaciones al texto, hasta el 5 de diciembre, con la previsión de que en el último Pleno del año, el 19 de diciembre, los nuevos precios públicos queden definitivamente aceptados para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

El 2,5% de subida que ha sellado el Ejecutivo local con el grupo soberanista roza el Índice de Precios al Consumo (IPC). El Gobierno apostó inicialmente por incrementar los impuestos, tasas y precios públicos hasta el 2,7% (una décima por debajo del IPC acumulado hasta agosto en Euskadi). Los de Rocío Vitero, por contra, abogaron por una subida más comedida, del 2,2%.

Las tres formaciones han llegado a un acuerdo que se concreta en una subida prácticamente generalizada del 2,5% que incluirá las basuras y los servicios sociales de mayores. Los socios de Gobierno pretendían mayores incrementos para estos dos conceptos, lo que se convirtió en el principal punto de desencuentro entre los socialistas, que han pilotado la negociación, y EH Bildu. En el caso concreto de la ayuda a domicilio o los centros de día, se mantienen los tramos de renta y se organizará una ponencia fiscal específica para analizar los precios.

Precisamente, en el transcurso del Pleno, la formación soberanista ha defendido su papel a la hora de contener algunos incrementos que en el texto original del equipo de Gobierno estaban muy por encima de las finalmente firmadas. «Hemos frenado la subida extraordinaria que planteaban», ha remarcado su portavoz, Rocío Vitero.

Desde la parte socialista del Ejecutivo, el concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha ponderado un acuerdo que «garantiza mantener la calidad de los servicios municipales» con unas condiciones «razonables y equilibradas fruto del diálogo entre ambas partes». Por su parte, la portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, ha remarcado que es «imposible garantizar más y mejores servicios» si no se incrementan las tasas públicas. «No podemos engañar hablando de congelar impuestos. Eso puede sonar bien en los titulares, pero gobernar no es hacer lo fácil sino tomar decisiones mirando a largo plazo», ha señalado la responsable jeltzale.

Tanto Elkarrekin como el PP han votado en contra. En el primer caso, Garbiñe Ruiz ha lamentado que el equipo de gobierno no haya escuchado «ni un solo minuto» su propuesta de limitar el incremento de los precios públicos un 1%, desechando sus aportaciones «desde el principio».

El PP: «Los vitorianos no pueden más»

Mucho más afiladas han sido las intervenciones y réplicas del popular Iñaki García Calvo. El portavoz del PP ha remarcado el «pacto de izquierdas» entre PSE, PNV y Bildu para incrementar los recibos un «6,5% durante dos años». «Se juntan de nuevo para subir los impuestos de forma generalizada y muchos vitorianos ya no pueden más. En un momento en el que aumenta la recaudación, ustedes nos suben los impuestos y recibimos peores servicios públicos», ha asegurado.

El concejal socialista, Jon Armentia, ha acusado al PP de querer «estrangular económicamente al Ayuntamiento para cerrar servicios públicos o caer en deuda». En este punto, ha recordado que la «deuda que dejaron» los populares en su anterior etapa como gobernantes de la ciudad. Un periplo, el de Javier Maroto como alcalde, en el que como ha recordado Beatriz Artolazabal el PP también pactó con Bildu. «¿Entonces eran ustedes de izquierdas? Son bastante incongruentes y su discurso depende del lado en el que estén sentados», le ha lanzado.

Por su parte, desde EH Bildu, Rocío Vitero ha asegurado que el discurso del PP «no se lo cree nadie» porque es contrario a «subir el SMI o actualizar las pensiones». «Les queda muy grande hablar de personas, familias y carro de la compra», le ha reprochado antes de señalar que estaban a favor del 'folclorazo' con una subida de 75 euros para las nuevas matrículas en la academia.