Vitoria aprueba el desembolso de 16,1 millones de euros para el tranvía a Zabalgana
La inversión en las obras del nuevo trazado se repartirá a lo largo de los cuatro próximos ejercicios
B. Mallo
Viernes, 24 de octubre 2025, 11:03
La Junta de Gobierno Local de Vitoria ha aprobado una ampliación del crédito de compromiso que ya tenía pautado para la ampliación del trazado del ... tranvía a Zabalgana hasta los 16,1 millones de euros. Se trata de una modificación del plan de inversión que ya estaba previsto para adecuarlo a las necesidades reales de las obras.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento tenía comprometidos prácticamente 3,8 millones de euros repartidos en 1,9 para los ejercicios 2026 y 2027, respectivamente. Ahora dicha cantidad se incrementa hasta los 16,1 millones, que se repartirán a lo largo de los cuatro próximos cursos. Así, en 2026 se invertirán 378.000 euros; en 2027, 4.351.000; en 2028, 5.618.000; y en 2029, 5.795.000.
El Consistorio vitoriano se hace cargo del 17,5% de la inversión en obras para la ampliación del tranvía a Zabalgana. El mismo porcentaje al que tiene que hacer frente la Diputación de Álava. El 65% restante recaerá en el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, que además financiará en exclusiva las nuevas cocheras de Betoño, un total de 88,4 millones de euros.
La previsión de Lakua es tener disponible el proyecto constructivo a lo largo de las próximas semanas y poder proceder así a su adjudicación a la empresa que se haga cargo de las obras. Y que la actuación sobre el terreno empiece a lo largo del próximo año. La pretensión es que la extensión a Zabalgana pueda ponerse en funcionamiento en 2029.
