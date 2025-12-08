El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la imagen, lugar del epicentro en Iruña de Oca. En el recuadro, el geólogo Antonio Aretxabala, durante una conferencia en San Sebastián. Igor Aizpuru | Michelena

El terremoto se debió al desplazamiento de una falla: «Ha liberado una energía similar a la de Hiroshima»

«En Euskadi falta cultura sísmica, ahora habrá que darle más importancia a los terremotos», dice el geólogo Antonio Aretxabala

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:09

El geólogo Antonio Aretxabala no duda cuando atiende la llamada de EL CORREO. El terremoto registrado en Iruña de Oca este lunes poco después de ... medianoche es el «de mayor magnitud en la historia de Euskadi». El divulgador científico atribuye el temblor de esta noche al desplazamiento de una falla «de entre uno y dos kilómetros» de longitud y lo enmarca dentro de lo habitual en esta zona del norte peninsular: movimientos «someros» en una zona tectónicamente «muy fracturada».

