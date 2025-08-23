Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales

Uno de cada cuatro jóvenes usan de referencia las redes sociales y las aplicaciones 'fitness' a la hora de hacer deporte. Así lo desvela un ... estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria sobre los hábitos deportivos de las personas entre 12 y 30 años, en el que también se alerta de los «riesgos para la salud» a la hora de ejercitarse de forma autónoma, ya que se han extendido «prácticas deportivas orientadas a la hipertrofia muscular» por estas vías a personas cada vez más jóvenes.

Las encuestas realizadas a 398 vitorianos desvelan que las redes sociales son la fuente más popular entre ambos géneros. Las mujeres las utilizan más como referencia (un 46,3%), mientras que los hombres recurren a ellas un poco menos (37,4%). Las páginas web y aplicaciones de actividad física también se utilizan, aunque en menor medida.

El estudio refleja que a medida que aumenta la edad también crece la tendencia a planificar los entrenamientos de una manera más profesional. Es decir, el uso de las redes sociales como influencia a la hora de ejercitarse decae con la edad, mostrando una tendencia a tener «más pensamiento crítico a la hora de escoger fuentes de información».

Los jóvenes de 12 a 16 años son los que más usan las redes sociales de referencia: nada menos que el 45,2%. La tendencia cae apenas dos puntos (42,8%) en el grupo de 17 a 23 años y, finalmente, la disminución es mayor en los jóvenes de 24 a 30 con un 32,1%.

El Ayuntamiento ha valorado tras el informe que el entorno digital tiene una «influencia ambivalente» en las personas encuestadas y su relación con la actividad física. Por un lado, puede ser una influencia positiva al servir de «fuente de motivación e información». Por otro lado, las redes pueden generar «presión estética» en los jóvenes, que se sienten empujados a cumplir «con ciertos estándares de belleza».

Esto último se ha apreciado especialmente en el grupo que acoge a personas de 17 a 23 años, que ha expresado que a través de las redes sociales aparece la «comparación social», lo que se vuelve «un factor desestabilizador que genera inseguridades y desmotivación».

Según el estudio, el entorno digital también promueve «prácticas de riesgo». Esto se debe a que, a la hora de buscar consejos en redes, los jóvenes se encuentran con retos virales «peligrosos». Estas tendencias pueden ser especialmente atractivas para las personas jóvenes que «valoran la validación social y el entretenimiento sobre los riesgos potenciales».

La autonomía a la hora de hacer deporte y la consecuente utilización de redes sociales como referencia se puede deber a las diversas barreras que dificultan que los jóvenes se ejerciten. Entre ellas se encuentra la falta de tiempo, de motivación, factores económicos y, también la limitación de oferta pública en la ciudad.

Instalaciones «insuficientes»

Algunos de los encuestados consideran que las instalaciones públicas son «insuficientes» o están «saturadas», ya que ciertos cursos se llenan «rápidamente». Otros también desconocen la variedad de opciones que ofertan los centros cívicos de la ciudad, además de no saber cómo acceder a los cursos, ni qué horario tienen, lo que «dificulta el acceso» al deporte.

Por otro lado, algunas personas jóvenes consideran los precios de las instalaciones públicas accesibles, mientras que otros consideran que son caros. Una diferencia con las tarifas de gimnasios privados, que se consideran costosas por todos y constituyen un gran impedimento para hacer deporte.

Los horarios de las actividades y los cursos ha sido otro factor a considerar por parte de las personas jóvenes, ya que muchos de ellos prefieren «horarios más flexibles» que se adapten a sus rutinas y obligaciones.