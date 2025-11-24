El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Socavones, pliegues y parcheos: Vitoria estudia demandar a la empresa que instaló el césped de Adurtza

El terreno de juego se inauguró hace cinco años, cuando la vida útil era de al menos ocho, y desde verano está cerrado

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Una enorme cinta del Ayuntamiento cruza el campo de banda a banda, las porterías están ancladas para evitar su uso, el agua se acumula en ... los distintos socavones y el césped presenta arrugas en varias zonas. Cinco años después de su inauguración, el campo de fútbol de Adurtza (ubicado justo encima de Adurtzabal) está cerrado por razones de seguridad. Y así lleva desde verano, según ha podido saber EL CORREO. Un escenario que impide su uso para realizar entrenamientos a campo completo (los daños en una de las mitades eran más leves y se optó por parchearlos) o acoger partidos en un área de por sí tensionada, con el San Ignacio de Tercera RFEF desplazado a otros campos.

