Vitoria acogerá este miércoles el primer foro sobre liderazgo ético en el Palacio Villa Suso

La inscripción en esta iniciativa es gratuita

José Manuel Navarro

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

¿Cómo gestionar organizaciones con responsabilidad y valores éticos? Esa es la pregunta que centrará desde este miércoles la actividad del primer Foro de Liderazgo Ético, que ha elegido el Palacio Villa Suso para su debut.

Impulsado por la Fundación Clúster de Ética del País Vasco, el evento contará con tres mesas redondas desde las 10.00 horas hasta las 13.40 para reflexionar en torno a esta cuestión desde tres ámbitos: la filosofía, la empresa y la gestión organizacional.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes será José Ignacio Besga-Zuazola, presidente de la fundación. En las mesas redondas participarán personalidades como el expresidente de SEA Pascal Gómez, su antigua homóloga vizcaína Carolina Pérez-Toledo, el filósofo Daniel Innerarity, la exrectora de la EHU Eva Ferreira, la directora de Relaciones Institucionales de Michelin Vitoria María Zabaleta o la directora ejecutiva de las Fundaciones Vital Idoia Aguillo. La inscripción al evento es gratuita en este enlace.

