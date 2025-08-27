Viticultores alaveses compiten con pluses salariales para atraer temporeros a la vendimia

Es uno de los quebraderos de cabeza que inquieta a viticultores y bodegueros año tras año durante estas fechas: la falta de temporeros para afrontar ... la vendimia. Este viejo problema, sin embargo, lejos de solucionarse, cada vez crece más. «El panorama es peor cada temporada, encontrar mano de obra es dificilísimo. Y ya no sólo hay que tener en cuenta cuando es el momento óptimo para la recogida si no también si hay o no trabajadores disponibles. No se puede recolectar la uva si no hay manos», razona un viticultor de Laguardia.

Las inestables condiciones meteorológicas –que se han vuelto con el tiempo más frecuentes– hacen que la producción sea menor, acortan el período de cosecha y también la adelantan en muchas zonas. Ese caldo de cultivo provoca que los peones agrarios ya no puedan encadenar campañas y que el trabajo les resulte menos rentable. A la par, concentrar el trabajo en pocas semanas precisa de más manos y a todo esto se le suma un éxodo de los temporeros a países vecinos como Francia adonde, por las condiciones laborales que les ofrecen, el desplazamiento les resulta mucho más atractivo.

Ante esa elevada competencia, y en un mercado con una alta demanda y en el que la oferta escasea –también por la falta de relevo generacional–, distintas fuentes del sector vitivinícola de Rioja Alavesa consultadas por este periódico coinciden en que este año aplicarán pluses salariales para garantizar el personal con el que sacar adelante el trabajo más importante de cada ejercicio. «Es cuando te juegas la inversión de los 365 días anteriores», precisa, con preocupación, otro bodeguero de Moreda de Álava.

408 Peones agrarios Son los que la UAGA atrajo en 2024 con su programa de temporerismo de contratación en origen. 47% Promedio Porcentaje de uva, que según datos recientes de la DOCa Rioja, se recoge ya de forma mecanizada. En 2019 era el 37,9%, lo que da cuenta de este rápido avance.

En total, hasta 3.000 temporeros acostumbran a recalar cada año en la comarca alavesa. En 2024 se acercaron aquí alrededor de un 10% menos de lo habitual. Y este año las cifras se prevén similares. «El año pasado hubo problemas y tenemos que ser capaces de atraer a esa gente para que venga a trabajar. Estamos en ello, intentando solventar todo eso porque si no se irán a otro sitio», reconoce sobre esta dificultad Edurne Basterra, presidenta de UAGA.

Desde el sindicato agroganadero mayoritario de Álava se encargaron en la última campaña de asegurar unas buenas condiciones a 408 personas a través de su programa de contratación en origen. Pero indican que ese número, que «podría interpretarse como positivo», no se alcanzó hasta muy al final de la vendimia, mientras que hubo «semanas cruciales» sin mano de obra suficiente.

De ahí que sean uno de esos agentes que se han decidido esta vez a elevar los precios a pagar para evitar ese escenario. «Para la cosecha en verde no hay estas dificultades porque la campaña es más larga y el tiempo no apremia. Pero aquí, cuando llega el momento, sí es urgente actuar», subraya José Luis Bujanda, responsable de temporerismo del sindicato.

En su contexto El pedrisco y mildiu marcan la cosecha El tiempo variable que ha golpeado este año a Rioja Alavesa provocará que esta campaña sea más corta y con una producción bastante menor.

8 de septiembre Será en esa fecha cuando podrían empezar a vendimiarse algunas variedades de uva blanca, según prevén viticultores alaveses. En cualquier caso, los próximos veinte días y la temperatura que haga serán cruciales en esta decisión.

Los rendimientos también se acortan El Consejo Regulador ha aprobado para esta campaña una importante reducción de la recogida de uva de hasta el 44% en Rioja Alavesa. Varía según el municipio, lo que arroja un panorama dispar.

A la espera de que llegue ese momento de entrar en las viñas, los viticultores no le quitan el ojo ni al cielo ni a los boletines climatológicos. Según esas previsiones, la vendimia podría arrancar en torno al 8 o 10 de septiembre con algunas variedades de blanco y, después, se irá generalizando para las de vino tinto.

Eso sí, las precipitaciones marcarán el paso y los próximos veinte días serán cruciales. «Si llueve la vendimia se adelantará y, si no, a la fruta le costará madurar a causa del estrés hídrico», subraya Ignacio Gil, gerente y enólogo de Bodegas Mitarte, en Labastida

En cualquier caso, defiende Bujanda, esta será una cosecha «muy selectiva», marcada también por la «importante reducción» (de hasta el 44%) que la DOCa Rioja ha aprobado para los rendimientos máximos del viñedo, que varía de forma considerable de un municipio a otro. El vino tendrá «calidad», pero «la cepa ha dado poca uva», el hongo mildiu se ha cebado con casi la totalidad de las explotaciones y, encima, ha habido un buen número de parcelas afectadas por las tormentas de granizo de julio.

Con esos factores en juego, en Álava son la minoría los agricultores que se plantean la mecanización. Además de por los escollos ya mencionados y porque en la comarca se prima la calidad que da lo manual, también hay muchas fincas a las que por su orografía resulta imposible acceder con maquinaria. En datos, la UAGA sólo tiene contabilizados a un 2,7% de agricultores alaveses que optan por esta opción, mientras que el Consejo Regulador indica que en las campañas recientes cerca de la mitad de la uva de la DOCa Rioja se recogió con tractores. La conclusión es que la falta de mano de obra sí ha logrado un cambio de hábitos en La Rioja, pero en Álava seguirán haciendo falta más soluciones para enfrentar las futuras vendimias.