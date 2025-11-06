El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana López de Uralde, concejala de Igualdad de Vitoria en la presentación del ciclo EC

La violencia machista en Vitoria 'existe y punto'

La capital alavesa acoge un mes repleto de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

«La violencia machista existe y punto». Bajo ese lema, Ana López de Uralde, concejala de Igualdad de Vitoria, ha presentado la campaña municipal con ... motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el próximo 25 de noviembre. Para ello, la capital alavesa acogerá actividades durante todo el mes para alzar la voz de un problema patente que ha acabado con la vida de 36 mujeres este año en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  2. 2

    Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria
  3. 3

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  6. 6 Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria
  7. 7

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  8. 8

    La UE urge a Francia para unir Vitoria y París con la alta velocidad en tres horas
  9. 9

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  10. 10 El exbaskonista Polonara, fuera de peligro tras pasar diez días en coma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La violencia machista en Vitoria 'existe y punto'

La violencia machista en Vitoria &#039;existe y punto&#039;