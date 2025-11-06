La violencia machista en Vitoria 'existe y punto'

«La violencia machista existe y punto». Bajo ese lema, Ana López de Uralde, concejala de Igualdad de Vitoria, ha presentado la campaña municipal con ... motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el próximo 25 de noviembre. Para ello, la capital alavesa acogerá actividades durante todo el mes para alzar la voz de un problema patente que ha acabado con la vida de 36 mujeres este año en España.

La edil ha cargado duramente contra los discursos negacionistas, los cuales asocia a la derecha y ultraderecha, que calan «más» en la población joven aunque también lo considera «un problema estructural de la sociedad». En este sentido, subrayó que «afirmar que la violencia contra las mujeres existe y no se puede negar, no requiere más explicaciones».

«Muchas mujeres, aunque no han perdido la vida, viven esta violencia a diario en cualquier parte de su día cotidiano», ha recordado López de Uralde. El programa inicia el próximo martes 11 de noviembre a partir de las 18.30 horas en la Casa de las Mujeres, que será el epicentro neurálgico de la mayoría de actividades, con la conferencia 'Masculinidades jóvenes en transformación. Entre el compromiso y la reacción'. Seguido, tanto el 12 como 19 del mismo mes Kai Nakai e Itziar Nanclares de Gamboa presentan un taller para jóvenes de entre 12 y 26 años donde tendrán la oportunidad de reflexionar sobre sus relaciones, sobre todo las sexo-afectivas y crear vídeos cortos para redes donde plasmarán lo que sienten.

Taller de autodefensa

Nuevamente, la Casa de las Mujeres acogerá la mesa redonda, el jueves 20 de noviembre, 'Las consecuencias (in)visibles de las guerras: mujeres y medioambiente' de la mano de Zuriñe Rodríguez y Alberto Coronel que tratarán de explorar las consecuencias invisibilizadas en los conflictos armados, con el foco en el impacto sobre las mujeres y el medioambiente. El 21 de noviembre, 'Sé Libre' artistas como Kai Nakai, Julen Collazo, Leo Buerberi, Xsakara y Zuriñe Hidago trabajarán temas como la música y las relaciones sexo-afectivas. En él, se podrán visionar los 'reels' creados en el taller celebrado los días 12 y 19 de noviembre y se premiarán los más potentes. El 30 de noviembre, en Gazte Labe Laborategia mujeres de entre 18 y 30 años se pondrán a prueba con un Taller de Autodefensa, con la colaboración del Servicio municipal de Juventud.

«El broche de oro», en palabras de López de Uralde, llega el 1 de diciembre al teatro Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde) 'Casarse por papeles es… verdadero amor!'. Dirigida por Magy Castillo, la obra invita a «sobre la fuerza de la red afectiva, la creatividad como arma de supervivencia, la ternura y la rebeldía», ha explicado.