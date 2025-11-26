El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una única empresa de catering sirve los menús en todos los colegios públicos de Vitoria. J. Marín

Una veintena de colegios públicos de Vitoria se une para pedir cocinas propias

La plataforma Gasteizko Eskolen Sukaldeak nace con el objetivo de transformar los comedores escolares ante la «mala calidad» de la comida y los altos ratios

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:47

Representantes de una veintena de AMPAs de colegios públicos de Vitoria han constituido la plataforma Gasteizko Eskolen Sukaldeak que busca transformar el modelo actual de ... comedores escolares «hacia un sistema más saludable, sostenible y educativo, basado en cocinas propias en los centros». Desde inicio de curso sus integrantes trabajan de manera coordinada a favor de un sistema de alimentación escolar que priorice los productos locales, la educación alimentaria y la autonomía de las escuelas frente a los sistemas de catering que imperan actualmente.

