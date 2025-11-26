Una veintena de colegios públicos de Vitoria se une para pedir cocinas propias

Representantes de una veintena de AMPAs de colegios públicos de Vitoria han constituido la plataforma Gasteizko Eskolen Sukaldeak que busca transformar el modelo actual de ... comedores escolares «hacia un sistema más saludable, sostenible y educativo, basado en cocinas propias en los centros». Desde inicio de curso sus integrantes trabajan de manera coordinada a favor de un sistema de alimentación escolar que priorice los productos locales, la educación alimentaria y la autonomía de las escuelas frente a los sistemas de catering que imperan actualmente.

La plataforma, que cuenta con el respaldo de la federación Denon Eskola, hará su presentación pública mañana con concentraciones en todos los centros representados bajo el lema 'No a este modelo de comedores: cocinas de proximidad y descenso de ratios'. «Queremos un modelo que ponga en el centro a nuestras hijas e hijos, que garantice una comida de calidad y arraigo en el territorio y un servicio de cuidados con personal suficiente y orientación pedagógica como promete la Ley de Educación», reclama Aitor López, representante del CEIP Ramón Bajo y miembro del grupo de comunicación del colectivo. Las familias ponen el foco en la «mala calidad» de la comida que se sirve a sus pequeños en los jantokis, una situación que «se ha ido degradando» y que cada vez es peor. En la actualidad, una única empresa de catering (Eurest) presta este servicio en los centros públicos de la capital alavesa. «Cada día dan de comer a 8.700 niños en Vitoria y a cerca de 20.000 en el conjunto de Euskadi. Todo es comida transportada que se elabora en una cocina central de Derio. Así es complicado poder ofrecer calidad», reflexiona este padre. En Vitoria, solo Aldaialde –uno de los centros más nuevos– cuenta con cocina propia.

Además, las familias denuncian la poca información que tienen sobre las incidencias que se abren cada día en los jantokis y las respuestas que da el Gobierno vasco. Lo que saben es gracias al profesorado que está en estos espacios. «Los principales problemas tienen que ver con que no llegan raciones suficientes, la calidad de la comida y on los cambios de menú. Por ejemplo, ha pasado que cambien a última hora el salmón por salchichas Frankfurt», lamentan desde Gasteizko Eskolen Sukaldeak.

Sin formación específica

Otra de las reivindicaciones del colectivo es que se reduzcan los ratios de los comedores y que se integre la alimentación como parte del proceso del aprendizaje de los alumnos. «El personal que trabaja en los jantokis no cuenta actualmente con formación específica ni con materiales para trabajar durante las dos horas de comedor a mediodía», censuran.

El contrato del servicio de comedor actual finaliza en junio de 2026, lo que a juicio las familias «abre una oportunidad para repensar el modelo». En este sentido, el Gobierno vasco anunció un ambicioso plan para transformar los comedores escolares mediante la instalación de cocinas in situ y zonales. Pero lo cierto es que, de momento, el plan solo alcanza un único colegio de Álava. Se trata de la ikastola de Lanciego, en Rioja Alavesa.