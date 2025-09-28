El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manolo López, director del colegio, observa las placas en el polideportivo. Igor Aizpuru

Vecinos de seis barrios de Vitoria producen su propia energía con placas instaladas en San Viator

Se han colocado 500 paneles en el tejado del polideportivo del colegio y la idea es que antes de que finalice el año esté funcionando al 100%

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:33

El polideportivo del colegio San Viator ya no se utiliza solo para practicar deporte a cubierto. Desde este curso sirve también para generar energía. Durante ... el verano se han colocado allí un total de 500 placas solares, lo que convierte a este centro escolar en el primero con una instalación de este tipo en Vitoria. La idea, sin embargo, no parte de la propia escuela sino que fue un grupo de vecinos el que se puso en contacto para poder utilizar el tejado y producir así su propia energía para ser independientes de las grandes compañías.

