Vecinos piden aparcamientos disuasorios en el extrarradio de Vitoria

El particular 'mordisco' que ha dado la OTA al mapa de Vitoria con esta nueva ampliación se dejará notar en los barrios del extrarradio, ... donde los vecinos advierten que se «colapsarán» los aparcamientos gratuitos. Es una consecuencia que se ha producido cada vez que se han expandido los límites de la zona de estacionamiento restringido.

«A partir de hoy toca pagar cuando se viene a aparcar a San Martín, como en el resto de barrios con OTA», dice Bernardino Mendizabal, cabeza de la asociación vecinal de este distrito. Por ejemplo, el aparcamiento en superficie de las Oficinas Técnicas del Ayuntamiento, en Pintor Díaz de Olano, que seguirá siendo gratuito a partir de las 15.00 horas, va a «colapsarse» por las tardes, vaticina.

Cierre de Mendizorroza

También el estacionamiento de Mendizorroza, el «más cercano» a San Martín, incrementará su saturación, coinciden en la agrupación. Hay que recordar que este parking se cerrará los días de partido tras una reciente decisión municipal. Por ello, el portavoz vecinal apunta que el Consistorio debería hacer «más parking disuasorios» con una solución adecuada de transporte público para conectar a los pasajeros con el centro de la capital alavesa.

En el Buzón del Ciudadano se plantean algunas quejas en este sentido. Desde un vecino que afea el «afán recaudatorio» del Consistorio hasta otros que protestan porque se van a quedar sin estacionamientos en sus zonas por la implantación de OTA en barrios colindantes. «¿Dónde vamos a aparcar ahora?», cuestionan.