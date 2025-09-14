El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aparcamiento situado frente a las oficinas del Ayuntamiento en San Martín. Igor Aizpuru

Vecinos piden aparcamientos disuasorios en el extrarradio de Vitoria

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:55

El particular 'mordisco' que ha dado la OTA al mapa de Vitoria con esta nueva ampliación se dejará notar en los barrios del extrarradio, ... donde los vecinos advierten que se «colapsarán» los aparcamientos gratuitos. Es una consecuencia que se ha producido cada vez que se han expandido los límites de la zona de estacionamiento restringido.

