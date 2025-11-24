Vecinos de cuatro barrios piden en el Parlamento un nuevo ambulatorio en el sur de Vitoria

Representantes de las asociaciones vecinales de Adurza (Adurtzakoak), San Cristóbal (Hegoaldekoak), Goikolarra (Guztion Goikolarra) y Mendizorroza y el Batán (Gure Batan) junto a miembros de ... la plataforma OPA Gasteiz (Osasun Publikoa Aurrera) han comparecido este lunes en el Parlamento vasco para reclamar un nuevo ambulatorio en el sur de Vitoria. El centro de salud de Olárizu se ha quedado pequeño y las instalaciones desfasadas, lo que provoca una «sobrecarga» del servicio. Los vecinos llevan varios años denunciando la «mala calidad» del servicio de salud en la zona y hace unos meses comparecieron en el Ayuntamiento de Vitoria para exponer sus reivindicaciones. También han realizado varias concentraciones y hoy han llevado sus reclamaciones a la Comisión de Salud, donde han expuesto la situación a representantes de todos los grupos políticos.

Según sus cálculos, el centro de salud actual –ubicado en un bajo de la calle Heraclio Fournier desde 2002– da cobertura a cerca de 21.000 personas. Una cifra que irá en aumento en los próximos años debido al crecimiento de Goikolarra y de una parte de Olárizu. «El ambulatorio actual tiene casi 25 años y ya no da respuesta a las necesidades», lamentó Begoña Seco, portavoz de Hegoaldekoak. Ramón Ugarte, de la plataforma OPA Gasteiz, quiso poner el foco sobre que «el 37% de la población de Goikolarra no acude a este centro de salud porque han observado las dificultades que hay para acceder a una consulta. Por eso han preferido mantener sus centros de salud de referencia anteriores».

Sobre el inmueble, de 980 metros cuadrados, lamentan que sus condiciones arquitectónicas conllevan un «espacio reducido» que impide la «confidencialidad» y «comodidad» y que son habituales las colas a primera hora de la mañana en la calle cuando se realizan extracciones de sangre porque en el interior no hay espacio suficiente.

Piden un nuevo edificio que permita integrar nuevos servicios hasta ahora no establecidos como salud mental, trabajo social, dietista o fisioterapia. Solicitan además que tenga una buena comunicación mediante transporte público con los barrios «preferentemente con el BEI, para que no existan limitaciones de accesibilidad». En términos generales todos los grupos políticos respaldaron estas reivindicaciones y se sumaron a la petición de un nuevo centro de salud en el sur de la capital alavesa. El portavoz del PNV –que tiene en sus manos la cartera de Salud—, Ander Añibarro, apuntó que «es evidente que hay una preocupación de los vecinos que entendemos y aceptamos» y aseguró que le consta que «la situación está encima de la mesa de Osakidetza».