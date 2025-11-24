El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acceso al amulatorio de Olárizu en la calle Heraclio Fournier. Jesús Andrade.

Vecinos de cuatro barrios piden en el Parlamento un nuevo ambulatorio en el sur de Vitoria

Sara López de Pariza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:12

Representantes de las asociaciones vecinales de Adurza (Adurtzakoak), San Cristóbal (Hegoaldekoak), Goikolarra (Guztion Goikolarra) y Mendizorroza y el Batán (Gure Batan) junto a miembros de ... la plataforma OPA Gasteiz (Osasun Publikoa Aurrera) han comparecido este lunes en el Parlamento vasco para reclamar un nuevo ambulatorio en el sur de Vitoria. El centro de salud de Olárizu se ha quedado pequeño y las instalaciones desfasadas, lo que provoca una «sobrecarga» del servicio. Los vecinos llevan varios años denunciando la «mala calidad» del servicio de salud en la zona y hace unos meses comparecieron en el Ayuntamiento de Vitoria para exponer sus reivindicaciones. También han realizado varias concentraciones y hoy han llevado sus reclamaciones a la Comisión de Salud, donde han expuesto la situación a representantes de todos los grupos políticos.

