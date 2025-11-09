La Diputación de Álava ha puesto en marcha una línea de financiación para ayudar a sus concejos a su revitalización y a tener unas expectativas ... de futuro mejores. Hasta 26 pueblos del territorio se han sumado a un programa en los que los propios vecinos en asambleas abiertas plantearán cómo quieren que sea su localidad en 2030 y qué pasos pueden dar para conseguir esa transformación, contando con el asesoramiento de la consultora especializada TACTIOTeal. Ámbitos como la organización, la participación vecinal, el impulso del relevo generacional, la implantación de nuevos servicios o el desarrollo económico se pondrán sobre la mesa para buscar cambios y mejoras de cara a la siguiente década.

Las juntas administrativas de Arroiabe, Durana, Korres, Urturi, Lasierra, Atauri, Antoñana, Guillerna, Kontrasta, Vicuña, Llanteno, Gaceo, Bergüenda, Artomaña, Luna, Molinilla, Heredia, Ilárraza, Marinda, Marquínez, Manzanos, Abornikano, Guevara, Trespuentes, Bujanda y Arkaia se han sumado a esta innovadora iniciativa del Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, comandado por Laura Pérez Borinaga (PNV), para impulsar los concejos que vivirá este viernes su primer episodio.

Los vecinos de 26 concejos alaveses diseñan su futuro

Cada una de las actuaciones será financiada con 7.200 euros, por lo que la entidad foral destinará un total de 187.200 euros a esta redacción de planes de revitalización de los concejos.

El concejo de Durana será el primero en el que se desarrollarán estas asambleas vecinales «para todas las familias, incluidos los niños, lideradas por la empresa especializada que guiará las actuaciones. Sus impulsores destacan que se trata de una «iniciativa diferente» en la que se solicitará a sus vecinos que «se paren a pensar cómo les gustaría que fuese su concejo dentro de cinco años» y, una vez fijados los objetivos «qué pasos a dar para lograrlos».

La dinámica en la primera asamblea en los 26 pueblos será idéntica, aplicando la participación de todos los vecinos y el juego –también se anuncia a un pintxopote al final de la reunión– en busca de tres resultados. Por una parte, se pretende realizar un análisis del estado actual de cada concejo, con sus aspectos positivos y negativos. «Queremos que nos cuenten los bueno y lo malo, lo que falta, la implicación de la gente y la vecindad, relación con las administraciones...», reflejan los organizadores.

Posteriormente, se solicitará a los asistentes que ofrezcan su visión del concejo para 2030, con el único límite de que las propuestas de cara a estos planes de revitalización no pueden contener obras que cubra el Plan Foral de Obras, Servicios y Obras Menores, ni actuaciones que no sea viable mantener al terminar la subvención. A partir de ahí, se trazarán los ejes estratégicos y se determinarán los pasos a dar para alcanzar esa visión dibujada por los vecinos.