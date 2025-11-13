El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria

Ha ocurrido al filo de las 6.30 horas en la parada de Unibertsitatea, en la calle Domingo Martínez de Aragón

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:10

Varios encapuchados han arrojado este jueves bolas de pintura contra uno de los convoyes del tranvía de Vitoria. Los hechos han ocurrido al filo de las 6.30 horas de la mañana en la parada de Unibertsitatea, en la calle Domingo Martínez Aragón, junto al parque María de Maeztu y la Biblioteca Koldo Mitxelena de la EHU.

El Centro de Coordinación Operativa de la Policía Local ha recibido, poco antes de las 7.00 horas, la llamada de la vigilante del metro ligero para poner en conocimiento de la Guardia urbana lo ocurrido. Hasta la zona se ha desplazado una patrulla que ha informado del «lanzamiento de bolas de pintura sobre un lateral del tranvía, confirma a EL CORREO un portavoz municipal. Los agentes también han hecho referencia a «pintadas en el aulario y universidad», que podrían haber sido realizadas esta misma mañana.

