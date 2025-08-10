Valderejo revive su tradición romera por San Lorenzo La cita, consolidada desde los años 90, congregó a cerca de 300 peregrinos que subieron hacia la ermita del santo atraídos por las vistas

San Lorenzo ha vivido este domingo su día grande en Álava. No sólo porque el sol haya calentado a más de 40 grados en buena parte del territorio, sino más bien porque en el Parque Natural de Valderejo, en Añana, se ha honrado al santo -mártir maño del siglo III que acabó en la época romana asado en una parrilla- con su tradicional romería. La caminata, a la que se han sumado cerca de 300 peregrinos, tiene su origen en los años 90, cuando el entorno natural se declaró espacio protegido, el primero de la provincia.

Tres décadas después de establecerse la cita en el calendario, ésta mantiene su tirón. El evento anual, organizado por el Departamento de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputación Foral de Álava, se ha consolidado como un punto de encuentro para cientos de vecinos de Valdegovía, así como para los residentes burgaleses del Valle de Losa.

«Hay muchos que vuelven de vacaciones para cumplir con la tradición. Es una romería muy popular que se mantiene fiel al paso de los años. Es habitual que vengan familias con niños y también mayores que llevan más de 20 años sin faltar nunca», ha explicado en la cima y sobre la devoción a esta ascensión María José Madeira, directora de Medio Natural de la Diputación alavesa.

Subida en 4x4

La ermita del santo situada en un enclave al borde del cortado de la Sierra de Anderejo ofrece unas vistas espectaculares, lo que atrae a los visitantes. También supone un punto a favor la relativa sencillez del itinerario planeado. En total, se han recorrido, entre la ida y la vuelta, unos cinco kilómetros que atraviesan agradables zonas boscosas. Además, durante la celebración de la fiesta, que se ha alargado para algunos hasta las ocho de la tarde con un campeonato de bolos y actividades infantiles, se ha podido tomar un respiro.

Eso sí, aunque la subida desde Lalastra estaba planificada a las once de la mañana, muchos grupos de amigos y familias han optado por adelantarse al programa y aprovechar las horas más frescas. Otros, por su parte, han subido en 4x4. En total, se han movilizado cinco vehículos todoterreno para facilitar el acceso a este enclave a personas con capacidad física limitada. Y ha habido unos pocos que han optado por acercarse subidos a lomos de sus caballos.

A la misa a las doce del mediodía le ha seguido el reparto de txoripanes y refrescos, que se ha amenizado con la música de la Banda de Salinas. También ha habido una rifa popular de productos locales. Y, en la bajada, los asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar de una variada oferta gastronómica ofrecida por food trucks.