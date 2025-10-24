Los usuarios del tramo alavés de la AP-68 pagarán «menos de la mitad» en un año con la nueva concesión La Diputación licitará por más de 30 millones la colocación, desarrollo y gestión de los nuevos arcos en la Vascoaragonesa. En la A-1 y N-240 sólo tendrán que pagar los camiones

Ander Carazo Viernes, 24 de octubre 2025, 11:06 | Actualizado 12:11h.

El 10 de noviembre de 2026. Ese día la concesión para la gestión de la AP-68 pasará de Avasa (del grupo Abertis) a la Diputación de Álava. Los actuales peajes desaparecerán y serán sustituidos por arcos con cámaras y sensores para identificar vehículos ligeros y pesados sin necesidad de que se detengan, aunque también habrá cabinas con barreras en algunos puntos. Pero esa no será la única novedad que observen, ya que el titular foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Jon Nogales, ha explicado que sus usuarios pagarán «menos de la mitad» de lo que están desembolsando ahora. No ha concretado en cuánto se quedará, pero un automovilista actualmente tiene que pagar 6,70 euros por cada viaje entre los peajes de Altube y Areta (Llodio).

Para esa fecha queda algo más de un año y a la Administración foral le tocará pisar el acelerador para llegar a tiempo porque hay mucho trabajo pendiente. Nogales ha anunciado este viernes que el Gobierno foral sacará a concurso en las próximas semanas la obra, desarrollo de los sistemas y lo que se denomina como 'backoffice' -es decir, las actividades internas y administrativas de una empresa que son esenciales para su funcionamiento- del tramo alavés de la Vascoaragonesa. Un contrato que asciende a 30 millones y que se amplía hasta 40-45 millones si se le suma la posterior gestión operativa durante cinco años.

Además, se va a contratar una asistencia jurídica para dar «robustez» al proceso de instalación, es decir, que no queden 'grietas' para posibles recursos. También es necesario aprobar un proyecto de norma foral en las Juntas Generales para regular el funcionamiento de la nueva autopista a partir de la próxima transferencia. La idea es aprobarla «con el máximo consenso», pero -como ha indicado Iñaki Ullibarri, de EH Bildu- le tocará «mirar hacia la izquierda».

Y es que el PP ha insistido en su oposición a seguir cobrando por el uso de las carreteras de alta capacidad. Una «pantalla» que el diputado socialista considera que «ya está superada» y que la razón de mantener es, por una parte, criterios de «sostenibilidad ambiental, social, financiera y económica». Esta última cuestión quedó patente en la ponencia que se celebró en el legislativo foral durante la pasada legislatura, en donde se evidenció que el mantenimiento de estas vías disparará la factura de las instituciones a medida que vayan cumpliendo años.

Los peajes no se ceñirán a la AP-68, sino que el diputado ha anunciado que también se colocarán arcos en la A-1 y la N-240, aunque exclusivamente para vehículos pesados. Los ligeros podrán circular sin rascarse el bolsillo. En la carretera de Barazar tienen cierta lógica, pues Bizkaia ya los instaló hace tres años.

No es que la Diputación haya dejado para última hora los deberes correspondientes a la AP-68. Ya se acordó con el Ministerio y la Administración foral vizcaína para inspeccionar los 55 kilómetros que ahora gestiona Avasa y que pasarán a manos de Álava. «Ese trabajo de supervisión no termina el día de la reversión, se prolongará también en los meses posteriores para detectar ineficiencias y medidas correctoras que sean necesarias adoptar 'a posteriori'», ha explicado el titular foral de Carreteras.