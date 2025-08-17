El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava ha despedido la ola de calor este domingo.

Álava ha despedido la ola de calor este domingo. Fotos: Rafa Gutiérrez y Jesús Andrade

El último chapuzón de la ola de calor en Álava

«Nunca habíamos vivido un agosto tan caluroso», apuntan los bañistas de Garaio y Landa antes de que este lunes se desplomen las temperaturas

Ramón Albertus

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:43

Álava despidió este domingo una ola de calor sin precedentes. Arrancó el 3 de agosto y se ha prolongado ganando intensidad en la última semana ... y en la que los registros apuntan a récord. En ese intento de sobrellevar el sofoco, las piscinas y pantanos del territorio repitieron como refugio de muchos por la mañana y al mediodía antes de que se desplomen las temperaturas este lunes. «El tiempo cambiará por completo», avanzaba Euskalmet entre sus previsiones, con una bajada en los termómetros de hasta 20 grados. Ya en la misma tarde dominical se ha notado el descenso. Para este lunes, las máximas en la capital alavesa se quedarán en 24, muy lejos de los 39,1 alcanzados este domingo en el observatorio de Arkaute.

