El último chapuzón de la ola de calor en Álava

Álava despidió este domingo una ola de calor sin precedentes. Arrancó el 3 de agosto y se ha prolongado ganando intensidad en la última semana ... y en la que los registros apuntan a récord. En ese intento de sobrellevar el sofoco, las piscinas y pantanos del territorio repitieron como refugio de muchos por la mañana y al mediodía antes de que se desplomen las temperaturas este lunes. «El tiempo cambiará por completo», avanzaba Euskalmet entre sus previsiones, con una bajada en los termómetros de hasta 20 grados. Ya en la misma tarde dominical se ha notado el descenso. Para este lunes, las máximas en la capital alavesa se quedarán en 24, muy lejos de los 39,1 alcanzados este domingo en el observatorio de Arkaute.

«No he conocido un agosto tan caluroso», reconocía Javier a media mañaba. Era una sensación generalizada. Sentado a la sombra en el pantano de Garaio junto a su mujer Ana, su hijo Gorka y el perro Kofi, la familia optó por pasar el mediodía en la playa, a unos 15 kilómetros de la capital. «En casa no hay quien aguante. Aquí se está mucho mejor», añadía ella. «No recordamos tantos días seguidos de calor en este mes. Sí que lo hemos tenido en julio, pero no en estas fechas», comentaban. «De aquí a nada estamos todos con chaqueta», pronosticaba risueña la mujer.

De este «cambio radical» de tiempo se hacía eco también Raquel Canales, la madre de Izan, un pequeño de tan solo 7 meses que se estrenaba con un baño en el pantano de Landa. Risueño, con un gorro y flotador de dinosaurio, la familia Canales, llegada desde Mondragón, cuidaba de él y surfeaba las últimas olas del sofocante mediodía. «En casa hemos resistido como hemos podido. Siempre junto al ventilador», comentaba la ama mientras mojaba el gorrito de su hijo. Estos bañistas han vivido también diferentes días asfixiantes en el municipio guipuzcoano, donde el martes se alcanzaron los 42 grados.

Las máximas en Álava Temperaturas del domingo 17 de agosto 41,20º en Agurain; 40,90º en Campezo; 40,30º en Moreda; 40,30º en Zambrana; 40º en Ilarduia; 39,80º en Páganos; 39,60º en Espejo; 39,40º en Tobillas; 39,30º en Antoñana; 39,30º Subijana; 39,10º en Vitoria; 39,10º en Etura.

Un poco más allá, grupos de amigos y familias pasaban el rato jugando a la petanca, las cartas o las palas. El anunciado descenso de las temperaturas se ha recibido con alivio, aunque también con cierta sensación de despedida del verano. Muchos navegaban en su teléfono móvil en busca de la predicción meteorológica con idéntico resultado: de lunes a jueves habrá chubascos.

En el área para autocaravanas dentro del parque de Garaio. Arnold y Anja, una pareja holandesa, enseñaba el mapa en el móvil los kilómetros que llevan sobre ruedas. «Unos 8.000», decía Arnold, que acumula casi tres meses de recorrido por el sur de Europa. Su punto de partida fue la ciudad de Bergen op Zoom. «Hemos estado en Albufeira, Costa Brava, Bilbao… pero aquí nos hemos quedado más de lo previsto», explicaba Arnold. «Venimos buscando el sol porque en Holanda hay mucha oscuridad. Pero estos días, quizá, ha sido demasiado. Nunca imaginamos tanto calor en el norte de España».

Por encima de los 40

El bochorno se hizo sentir de forma especial al mediodía en el territorio histórico. Fue entonces cuando hasta cinco municipios superaron los 40 grados, según los registros de Euskalmet. Agurain repitió por segundo día consecutivo marcando la máxima (41,2) en la provincia. Como un auténtico horno se sintió ese mediodía a su vez en Campezo (40,9), Moreda (40,3), Zambrana (40,3) e Ilarduia (40).

A falta de dos semanas para terminar agosto, los valores apuntan a un mes de récord, comparable al abrasador verano de 2003. De hecho, Aemet confirmó el martes los 41,4 grados en Vitoria, récord absoluto desde 1945, fecha en la que se iniciaron los registros meteorológicos.