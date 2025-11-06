El txakoli alavés cierra la vendimia con una recogida de uva «por debajo de lo esperado»

Tras la vendimia en Rioja Alavesa, toca ahora hacer balance en Aiaraldea con su txakoli. La campaña de este año, a expensas de una pequeña ... cantidad de uva pendiente de cosechar, se ha cerrado con unos resultados «más bajos de lo esperado», según Arabako Txakolina. Con todo, «ha mejorado la producción» en comparación a la campaña de 2024.

En este ejercicio se han cosechado un total de 441,69 toneladas de uva, un 22% más que en la temporada anterior tras dos años de caídas. Aun así, la recogida ha sido «insuficiente» para las bodegas, que esperaban «un mejor ejercicio vitivinícola» tras un comienzo de vendimia «francamente bueno».

«Por tercer año se produce una cantidad muy por debajo de lo esperable», lamentan los productores. Una situación que achacan al mildiu, que también ha asolado las cosechas de Rioja Alavesa y por el que algunos bodegueros han perdido «toda la producción». A eso se han sumado «serios episodios de tormentas» con pedrisco que dañaron los viñedos en julio.

Aún se desconoce la calidad de la vendimia de 2025. Los bodegueros adelantan que en diciembre comenzarán las catas. Será entonces cuando tengan «pistas sobre la calidad» de lo tomado, aunque habrá que esperar a mayo de 2026 para conocer la 'nota' que obtiene esta añada de txakoli alavés.