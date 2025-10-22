Tuvisa asegura que los casos de impago del billete en el BEI son algo «absolutamente residual» La compañía del Ayuntamiento de Vitoria sigue pendiente de la adaptación de sus máquinas de autoventa para poder empezar a poner multas

Saioa Echeazarra Miércoles, 22 de octubre 2025

Hace más de tres años que el Bus Eléctrico Inteligente (BEI) comenzó a prestar servicio en las calles de Vitoria. El pago del billete en este medio de transporte se realiza de forma distinta al resto de líneas de Tuvisa, donde se abona el ticket o valida la tarjeta BAT al entrar al vehículo por la puerta delantera. En el 'bus exprés' se hace antes de acceder al autocar, en las marquesinas, como en el tranvía, que cuenta con revisores que multan a los infractores.

Sin embargo, en el BEI todavía no es posible sancionar. Desde la compañía municipal Tuvisa sí se han iniciado trámites para posibilitarlo, pero se están alargando mucho en el tiempo. A pesar de ello, desde la empresa aseguran que las estadísticas indican que los «pocos» casos en que se incumple la obligación de pago representan un fenómeno «absolutamente residual», como ha señalado la presidenta de la sociedad pública, Izaskun Reyes (PNV), en respuesta a la preguntada formulada por el concejal del PP, Alfredo Iturricha.

«Han pasado 8 años desde que presentaron el proyecto del BEI y sigue coleando la falta de revisores con potestad sancionadora en el BEI», ha reprochado el edil popular. «¿Cuándo van a estar operativos los revisores con capacidad sancionadora para poner coto, por fin, a aquellas personas que viajan sin pagar en el BEI? Ha pasado tiempo más que suficiente para solventar este problema», ha recriminado.

Tuvisa, ha recalcado su responsable, está comprometida con la «mejora continua» de los mecanismos de control del fraude. En ese sentido ha recordado el proceso para poner en marcha la emisión del billete extraordinario que permita sancionar a quienes viajen sin un título válido. Con ese objetivo se lanzó una licitación, pero la compañía aprobó el desistimiento del proceso, en el que, según ha enfatizado, votó a favor también el edil popular, consejero en la empresa municipal de transporte.

Y es que esa contratación está «condicionada» por la dependencia tecnológica de las máquinas de autoventa o dispositivos de Tuvisa, que están pendientes de una adaptación. Hasta que eso no esté completado, no se podrá licitar «con todas las garantías» la solución informática definitiva para poner en marcha el billete extraordinario.

«Imagen destructiva»

En ese contexto, Tuvisa habilitó este verano el pago del billete ordinario del autobús con tarjeta bancaria. El proceso «no está siendo sencillo». Se ha tenido que llevar a cabo una migración de la pasarela de pagos en las máquinas de autoventa del BEI y actualmente este cambio se encuentra en fase de afianzamiento. Mientras no se recepcione el trabajo realizado para adaptar las máquinas de autoventa, no se podrá sacar a contratación la solución para habilitar ese billete extraordinario.

Convertir esto en cuestión de debate «solo sirve para generar una imagen de nuestro transporte público distorsionada, negativa y destructiva», ha afeado la responsable jeltzale al representante del PP.