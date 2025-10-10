El tranvía a Zabalgana allana el camino para unas obras que costarán 157 millones

El proyecto para ampliar el tranvía a Zabalgana ha concluido su tramitación administrativa tras la publicación este viernes de la actualización de su estudio informativo ... y la declaración de impacto ambiental. Un documento que allana definitivamente el camino para la ejecución de las obras que conectarán el barrio más populoso de Vitoria (con 29.759 vecinos) con el centro. Un «paso crucial para la ampliación más ambiciosa hasta la fecha», según apunta la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, y supondrá una inversión que ronda los 157 millones de euros.

Y es que este proyecto va a extender el recorrido del tren ligero desde la parada de Lovaina con once nuevas paradas y dos ramales internos para llegar hasta Aldaia y, por otra parte, a Mariturri. Los nuevos apeaderos estarán separadas por una distancia aproximada de 560 metros aproximadamente y supondrán un nuevo trazado de 6,3 kilómetros. Las frecuencias serán de 15 minutos -de 7,5 minutos en el trazado común- y por eso se necesitarán incorporar doce convoyes a la actual flota de Euskotren.

Se trata de un avance administrativo que posibilita la próxima aprobación del proyecto constructivo del trazado, que será previo al inicio de las obras. Este último se encuentra en una fase muy avanzada, dado que el Gobierno vasco «ha trabajado paralelamente en él para agilizar la llegada del tranvía a Zabalgana».

«Vitoria se merece que el sistema tranviario alcance a su barrio más joven y poblado con un transporte público sostenible que las generaciones más jóvenes están respaldando en su día a día. Y queremos que esto suceda más pronto que tarde, para que las once paradas adicionales conecten más y mejor a los vecinos de la ciudad», ha afirmado García Chueca tras la publicación de este documento en el boletín del territorio histórico de Álava (Botha) y del País Vasco (BOPV).

El proyecto incorpora la instalación de nuevas cocheras en Betoño, junto al campo de fútbol, que serán necesarias para albergar los tranvías que darán servicio a la nueva infraestructura y cuyo proyecto constructivo ya fue adjudicado el pasado mes de junio, con un plazo de doce meses de redacción.