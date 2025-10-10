El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tranvía a su paso por Lovaina. Igor Aizpuru

El tranvía a Zabalgana allana el camino para unas obras que costarán 157 millones

El proyecto termina su fase administrativa con la publicación de la actualización pública de su estudio informativo y la declaración de impacto ambiental

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:15

Comenta

El proyecto para ampliar el tranvía a Zabalgana ha concluido su tramitación administrativa tras la publicación este viernes de la actualización de su estudio informativo ... y la declaración de impacto ambiental. Un documento que allana definitivamente el camino para la ejecución de las obras que conectarán el barrio más populoso de Vitoria (con 29.759 vecinos) con el centro. Un «paso crucial para la ampliación más ambiciosa hasta la fecha», según apunta la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, y supondrá una inversión que ronda los 157 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  2. 2

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5

    La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    Pillado cuando huía con una veintena de camisetas de la NBA y dinero de una tienda de Vitoria
  8. 8 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  9. 9

    Aplausos, abrazos y bengalas en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria: «Hemos ganado»
  10. 10

    Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tranvía a Zabalgana allana el camino para unas obras que costarán 157 millones

El tranvía a Zabalgana allana el camino para unas obras que costarán 157 millones