La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas

Después de meses de lento avance, las obras para revitalizar Zaramaga empiezan a coger forma. A los andamiajes montados en varios portales del barrio se ... empiezan a sumar poco a poco las actuaciones en las principales calles del distrito. Con los grandes contratos de Espacio Público ya adjudicados y casi todas las comunidades con obras en marcha, el plan de revitalización encara su fase decisiva para cumplir con un calendario exigente que no ponga en riesgo los fondos europeos. El horizonte: mediados de 2026.

El Consistorio, tal y como avanzó este periódico, se vio obligado a pedir al Gobierno vasco una prórroga de un año para todas las actuaciones del futuro 'ecobarrio' ante la imposibilidad de culminar los trabajos en 2025. El tiempo parece haberle dado la razón a los técnicos municipales, porque llegados a otoño, queda tajo pendiente. Buena prueba de ello es la estampa que deja el barrio con un paseo por las calles de un vecindario que está patas arriba. Al trasiego de obreros en arterias como Cuadrilla de Vitoria, Cuadrilla de Añana o Puerto de Barazar se suman los andamios que ocultan las fachadas de cientos de pisos en el distrito. Todas avanzan en plazo. Por partes.

Las actuaciones que han cogido más velocidad en verano son las ligadas a Espacio Público. El departamento de Beatriz Artolazabal (PNV) ya tiene todas las intervenciones de calles firmadas -la última fue Senda de los Puertos, cuyo contrato se formalizó el pasado miércoles 10-. La idea es que todas los trabajos sobre asfalto y adoquinado estén culminen en mayo. Es la referencia temporal para Cuadrilla de Vitoria y la propia Senda de los Puertos. Antes, en abril, quedarían rematadas Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana, así como Vicente Manterola.

Lo más avanzado, en cualquier caso, es la transformación del entorno del nuevo centro de atención diurna de Diego de Rojas, que debería estar terminado en dos meses. También está más perfilado el tramo este de la 'Vuelta a Zaramaga'. esta actuación comenzó a ejecutarse en mayo y se prevé que termine en enero.

En paralelo está la renovación de los 22 portales del barrio. Aunque la meta del Ayuntamiento era llegar a 525 viviendas, la adhesión al proyecto fue decayendo progresivamente a lo largo del año pasado hasta dejar el plan con 332 casas, el 63% de lo inicialmente previsto. La última comunidad en caerse del plan fue la del número 62 de Cuadrilla de Laguardia, que renunció a las ayudas y restó casi medio millón de euros a la iniciativa municipal.

Diciembre de 2026

¿Cómo está la renovación de los edificios que siguen dentro del proyecto? La inmensa mayoría de los vecinos todavía tienen peones trepando por sus fachadas, aunque alguno como «el 48 de Reyes de Navarra -donde se instalará el mural del Tres de Marzo- ya está terminado», apunta Celia de Vicente, presidenta de la asociación vecinal Bizigarri Zaramaga. De la información que maneja la entidad se desprende que «hay muchos portales en obras y alguno que otro que tiene que empezar», un aspecto al que los portavoces de Urbanismo replican que «están firmadas todas las actas con el inicio de obras».

Tanto la Concejalía de Borja Rodríguez (PSE) como la asociación vecinal confirman que la fecha límite para acabar los trabajos es 2026. No hay más margen. Y ambos confían en que, salvo contratiempos, se cumplirá. Todas las comunidades llegarán a tiempo para retener los Fondos Next Generation. La inversión pública asciende a 31 millones de euros.

Los cambios Las obras en viviendas se centran en mejorar eficiencia energética e instalar ascensores

Lo que es difícil de concretar en el ámbito privado es cuánto se ha invertido, un dato que Urbanismo no ha podido facilitar. La última cifra del importe desembolsado desde las arcas municipales es de hace nueve meses, a cierre de 2024. Entonces, según los datos publicados por el Consistorio, se habían asignado 7,6 millones, aunque la cifra actual es notablemente más alta. Sólo con las actuaciones de Espacio Público hay un monto en ejecución que rebasa los seis millones de inversión, al que hay que sumar los portales que no se han podido meter de lleno en obras en cubiertas y fachadas hasta este año.

Accesibilidad y eficiencia

Sobre los bloques con la reforma en marcha, los trabajos se focalizan en mejorar las condiciones de accesibilidad así como la eficiencia energética. El objetivo que persigue el proyecto impulsado por Urbanismo es que todos los edificios resten más de un 60% a sus consumos de energía.

Otros tantos han aprovechado la oportunidad de los fondos europeos para modernizar ascensores, instalarlos a 'cota cero' o directamente colocar cabinas, porque algunos inmuebles antiguos ni siquiera tenían elevadores. Algunos lo han tenido que hacer anexos a los bloques, pidiendo permisos para ocupar un pequeño espacio de vía pública.

Desde la asociación vecinal, De Vicente subraya que «los vecinos que están dentro (del proyecto) están muy convencidos», pero lamenta la «oportunidad perdida» para otros propietarios que se han desentendido del ambicioso plan para convertir el distrito en 'ecobarrio'. «Es una pena muy grande», lamenta.

Aunque la portavoz de Bizigarri Zaramaga no duda en señalar varios factores que no han ayudado a que el proyecto llegase a todo el mundo. «Ha habido influencias erróneas que pretendían que la gente desconfiase». Ahí vuelve a poner en el disparadero a los administradores de fincas. «Hubo bulos de que no iba a haber subvención y la gente no lo entendió», censura. También hubo quienes buscaron dar «pelotazos» con las reformas y se han topado con la realidad de que eso no es posible. «Quien haya pensado de esa manera, se ha equivocado», agrega De Vicente.

Burocracia El Ayuntamiento tardó ocho meses en redactar las bases de las ayudas para el 'ecobarrio'

El precedente de Coronación, evidentemente también pesa. La red de calor y el resto de iniciativas para transformar este distrito se tornó en un fracaso, ya que sólo participaron 312 viviendas de las 1.916 que podían incorporarse. En el caso de Zaramaga la evolución es muy distinta. Aunque también tiene 'peros'. La tramitación administrativa ha sido lenta y compleja.

El relevo de la anterior Corporación por la actual tras las elecciones de 2023 supuso que se necesitaran ocho meses en redactar las bases de las ayudas para el vecindario. A ese plazo siempre ha contrapuesto el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) las ochos semanas para el desarrollo de proyectos de rehabilitación conjunta que tuvieron muchos de sus profesionales. «La convocatoria de ayudas siempre es rígida en el plazo de finalización de las obras, y en el caso de Zaramaga es la Administración la que se ha comido los plazos», afeó hace unos meses Itxaso Urcelay, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, en declaraciones a este diario.