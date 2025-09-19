El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajos han cogido velocidad tanto en las viviendas privadas como en las intervenciones en la vía pública Igor Martín

La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas

Las obras se aceleran en más de trescientas viviendas y siete calles del futuro 'ecodistrito' de Vitoria. Deberán concluir en poco más de un año

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

Después de meses de lento avance, las obras para revitalizar Zaramaga empiezan a coger forma. A los andamiajes montados en varios portales del barrio se ... empiezan a sumar poco a poco las actuaciones en las principales calles del distrito. Con los grandes contratos de Espacio Público ya adjudicados y casi todas las comunidades con obras en marcha, el plan de revitalización encara su fase decisiva para cumplir con un calendario exigente que no ponga en riesgo los fondos europeos. El horizonte: mediados de 2026.

