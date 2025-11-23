Los tractoristas señalan a la Cuadrilla de Montaña como «responsable del caos»

Muchos vecinos de la Cuadrilla de Montaña Alavesa sufrieron este viernes las penurias de tener que circular por unas carreteras secundarias llenas de nieve. Y, ... en algunos casos, como en el pueblo de Onraita, se quedaron incomunicados durante todo el día porque el acceso a la localidad era instransitable. Todo ello porque los equipos de vialidad invernal de esta comarca no salieron a limpiar la red viaria como venía siendo su costumbre al no haber firmado los contratos para desempeñar dicho servicio durante este invierno, tal y como informó EL CORREO este jueves. Pues bien, ante el comunicado de la dirección de la Cuadrilla que descargaba sobre ellos y la Diputación la responsabilidad por no haber limpiado, los propios tractoristas cargaron ayer contra los dirigentes comarcales, a los que señalan como únicos «responsables del caos» circulatorio.

«Nos incomoda la manipulación de los hechos que está realizando la Cuadrilla de Montaña Alavesa derivando a otras instituciones una responsabilidad que consideramos es suya. Es la que tiene que gestionar la vialidad invernal en nuestros pueblos buscando personas disponibles para el ejercicio del servicio y formalizando los contratos para el desarrollo de las tareas», señalan en un comunicado.

Y es que, precisamente, como detallan «no se han firmado los contratos» para la ejecución del servicio, por lo que no existe «una obligación» que les vincule con la entidad para desempeñar las labores de limpieza. «Tal y como nos confirmó el presidente, actualmente carecemos de contratos porque no se han firmado aún estando redactados», aseguran.

Los tractoristas llevan «dos años reclamando mejoras» en la vinculación que les une a la Cuadrilla para acometer los planes de vialidad invernal. Y el 24 de noviembre de 2024 trasladaron al presidente de Montaña Alavesa varias reivindicaciones. Entre ellas, la necesidad de «contar con un seguro» que cubra cualquier tipo de accidente o desperfecto en sus vehículos mientras prestan este servicio que no está al amparo de las pólizas por los trabajos agrícolas que realizan habitualmente en su día a día.

Con estas peticiones sobre la mesa sin satisfacer, los tractoristas, «tras varias prórrogas de los contratos», desvelan que hace un año comunicaron a los responsables de la Cuadrilla que no iba a seguir limpiando la red viaria cuando nevase. Además, denuncian que dos de las trece máquinas que prestaban el servicio renunciaron por motivos personales y tampoco se ha buscado una solución a dicho problema. «Ha sido tiempo más que suficiente para haber buscado una reposición y negociar con nosotros el convenio para esta campaña», denuncian.

En la primera nevada de la temporada, la Diputación dobló su servicio habitual y destinó cuatro quitanieves a una zona en la que habitualmente trabajan un máximo de dos. Ahora buscará una solución para próximos episodios de este tipo, ya que a pesar de ese incremento en las máquinas en la zona, la comarca vivió una jornada de mucho riesgo en sus carreteras. Eso sí, al final del día estaban todas transitables y ayer ya no hubo ningún problema.