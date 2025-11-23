El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acceso a Onraita, colapsado por la nieve. Igor Aizpuru

Los tractoristas señalan a la Cuadrilla de Montaña como «responsable del caos»

Los equipos de vialidad invernal de esta comarca aseguran que los nuevos contratos no se han firmado y que no tienen obligación limpiar la nieve

A. Carazo / B. Mallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:13

Muchos vecinos de la Cuadrilla de Montaña Alavesa sufrieron este viernes las penurias de tener que circular por unas carreteras secundarias llenas de nieve. Y, ... en algunos casos, como en el pueblo de Onraita, se quedaron incomunicados durante todo el día porque el acceso a la localidad era instransitable. Todo ello porque los equipos de vialidad invernal de esta comarca no salieron a limpiar la red viaria como venía siendo su costumbre al no haber firmado los contratos para desempeñar dicho servicio durante este invierno, tal y como informó EL CORREO este jueves. Pues bien, ante el comunicado de la dirección de la Cuadrilla que descargaba sobre ellos y la Diputación la responsabilidad por no haber limpiado, los propios tractoristas cargaron ayer contra los dirigentes comarcales, a los que señalan como únicos «responsables del caos» circulatorio.

