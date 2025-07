Los trabajadores de emergencias piden uniformes para el calor

Los profesionales que trabajan en hospitales y centros de salud no son los únicos que sufren episodios de altas temperaturas durante sus jornadas laborales en ... los días de más calor del verano. También la plantilla de Emergencias reclama medidas para sobrellevar estos momentos sofocantes en sus intervenciones con ambulancias.

«Llevamos tres años igual y no nos han solucionado nada», censura Mertxe Mendia, delegada de ELA de Atención Primaria y Emergencias. Recientemente la plantilla ha recibido desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales una instrucción que en uno de los anexos recomendaba lo siguiente: «Se aconseja el uso de gafas de sol, protección solar, visera, botella de agua y la utilización de uniforme de trabajo de manga corta en episodios de altas temperaturas al aire libre».

Desde ELA denuncian que a la plantilla no se le dota de ninguna de esas medidas. «Ni crema solar ni gafas de sol ni botellas de agua. Son los propios trabajadores los que tienen que llevar todos esos elementos de sus casas». En el caso del uniforme, durante las últimas olas de calor el personal de las ambulancias tuvo que vestir polos de manga larga en intervenciones que realizaron «a pleno sol y con temperaturas superiores a 35 grados».

Desde marzo

«Los trabajadores han solicitado uno a uno que se les dote de los recursos necesarios y les dan largas. Desde el departamento no les dicen que no, pero cuando llega la hora de la verdad no cambia nada», añade Mendia.

Ya en marzo desde ELA se remitió una comunicación a la dirección de Emergencias que no ha sido atendida. «Teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos y el poco margen del que disponemos antes de que las temperaturas y las condiciones climatológicas se intensifiquen, solicitamos que se valore esta petición con la mayor celeridad posible», reclamaban entonces.