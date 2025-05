Trabajadores del campus alavés de la UPV denuncian «amenazas» de encapuchados

Trabajadores del campus alavés de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han denunciado «amenazas» de encapuchados en sus puestos de trabajo y la pasividad ... del equipo rector. A través de un comunicado difundido por el sindicato UGT, relatan que «todos hemos observado como grupos de incontrolados encapuchados destruyen mobiliario, amenazan al personal y últimamente, además, lanzan botes de humo poniendo en peligro la vida de los trabajadores».

Explican que el nivel de los ataques «se ha incrementado en el último mes» y que estos se concentran en el Aulario de Las Nieves. En ese espacio han aparecido pintadas con la leyenda 'Alde Hemendik' (Fuera de aquí) en el tablón del sindicato. Pintadas que se suman a las muchas otras que invaden las paredes del Aulario.

«Ni se ponen los medios para que esto no vuelva a ocurrir ni se denuncian los hechos ante la Ertzaintza»

Desde UGT sostienen que han puesto en conocimiento del vicerrectorado del campus de Álava estas amenazas, pero que no han obtenido respuesta. «El rectorado mira para otro lado y más allá de enviar a los afectados el protocolario 'lo sentimos mucho' no hace nada para que esto no se vuelva a repetir», lamentan en el escrito.

.«Estos hechos no han ocurrido una sola vez, ocurre siempre y son grabados por las cámaras de seguridad. Siendo esto así, el rectorado se está convirtiendo en colaborador necesario, ya que ni se ponen los medios para que esto no vuelva a ocurrir ni se denuncian los hechos ante la Ertzaintza», añaden. Los trabajadores relatan que los guardas jurados presentes en el Aulario de las Nieves «tienen órdenes de no intervenir a no ser que se lo digan expresamente» en los casos en los que los encapuchados acceden a las instalaciones. Y señalan que los ataques pueden llegar a prolongarse durante más de media hora, tiempo en el que el vicerrectorado está avisado de lo que ocurre pero no se toman medidas.