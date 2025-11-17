Trabajadoras de los comedores y de educación especial reclaman más personal

Lunes de protestas en el sector educativo. Con apenas dos horas de diferencia se han concentrado en Vitoria trabajadoras de los comedores y del sector ... de la educación especial para reclamar al departamento más medios y un aumento de personal.

El sindicato LAB ha convocado una concentración frente a la sede del Gobierno vasco en Lakua para denunciar la «preocupante situación» en la que se encuentran actualmente los jantokis de los colegios públicos. La central sindical insiste en que «las necesidades están perfectamente identificadas y son urgentes: los ratios, las jornadas y las cargas de trabajo requieren una revisión inmediata». Subrayan que las normativas actuales ya no responden ni a la realidad del servicio ni a las condiciones laborales de las trabajadoras.

Reclaman más personal y también más horas de trabajo ya que la jornada laboral es de media de apenas dos horas. En ese tiempo, insisten, no es posible atender de manera adecuada a los comensales que además cada vez cuentan con más pecualiaridades como alergias o intolerancias. Por otro lado, solicitan que se rebajen los ratios ya que actualmente cada trabajadora tiene que atender hasta a una veintena de niños.

Desde LAB han solicitado varias reuniones al departamento de Educación pero denuncian que todavía no han tenido la oportunidad de sentarse a exponer sus reclamaciones.

Trabajadoras del sector de educación especial esta mañana frente al colegio San Martín. Blanca Castillo.

El otro colectivo que se ha concentrado esta mañana, frente a los colegios públicos San Martín y Gorbeialde, han sido las trabajadoras del sector de educación especial, las que atienden en las aulas a los niños con necesidades educativas especiales (NEE). Desde ELA denuncian que desde principios de año no se están cubriendo muchas sustituciones.

«Esto supone una doble precarización del servicio. Por un lado, las cargas de trabajo han aumentado enormemente para las personas que están trabajando y por otro lado, no se está dando una atención adecuada al alumnado con necesidades especiales», expone el sindicato. Como consecuencia, lamentan que algunos alumnos incluso han sido enviados a casa «porque la situación era ingestionable».

ELA denuncia que «en la negociación del nuevo convenio no se pusieron las medidas adecuadas y en la OPE no se sacaron las plazas suficientes». Las trabajadoras critican además que en los últimos meses se han contratado terapeutas pedagógicos para realizar algunas sustituciones, que a su juicio no cumplen el mismo papel.