El embalse de Urrunaga, en Legutio, se encontraba este miércoles al 72%. Blanca Castillo

Las tormentas de verano llenan los pantanos al 75%, tres puntos más que el último lustro

El abastecimiento está garantizado para varios meses después de que las lluvias hayan descargado en Álava 280 litros desde julio

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:19

Los alaveses y vizcaínos pueden estar tranquilos: tienen agua para una larga temporada. Las tormentas estivales, que se han concentrado sobre todo en julio y ... han descargado este verano cerca de 280 litros, han llenado los pantanos de Ullibarri-Gamboa y el de Urrunaga. El primero, la principal reserva hídrica del territorio, se encuentra esta semana al 75% de su capacidad, mientras que el de Legutio se sitúa en el 72%, tres puntos por encima de media si se comparan estas estadísticas recientes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con las de hace un lustro. El abastecimiento está garantizado y, además, mejorará con las lluvias venideras.

