Las tormentas de verano llenan los pantanos al 75%, tres puntos más que el último lustro

Los alaveses y vizcaínos pueden estar tranquilos: tienen agua para una larga temporada. Las tormentas estivales, que se han concentrado sobre todo en julio y ... han descargado este verano cerca de 280 litros, han llenado los pantanos de Ullibarri-Gamboa y el de Urrunaga. El primero, la principal reserva hídrica del territorio, se encuentra esta semana al 75% de su capacidad, mientras que el de Legutio se sitúa en el 72%, tres puntos por encima de media si se comparan estas estadísticas recientes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con las de hace un lustro. El abastecimiento está garantizado y, además, mejorará con las lluvias venideras.

Ese balance positivo se explica de forma sencilla con el resumen meteorológico del pasado mes de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, que indica que julio fue «normal» tirando a «húmedo» debido a los chubascos tormentosos que se recogieron durante la primera quincena de este período. En Euskadi, y en relación con lo que llevamos de siglo, se trata del sexto julio más húmedo de unas series encabezadas por el 2011.

Leza, estación con más precipitaciones Esta zona de Rioja Alavesa ha recogido desde el 1 de julio 65,4 litros; 54 de ellos gracias a la tormenta del pasado 11 de julio. Le sigue Aretxabaleta, con 57; Opakua, con 47 y Vitoria con 36. Muy seco está siendo el verano en Amurrio con sólo 11 litros o en Santa Cruz de Campezo, con un total de 22.

Por poner un ejemplo, sólo durante una jornada, la del 13 de julio, las estaciones alavesas recolectaron 85,7 litros. Ésta fue la última jornada estival con precipitaciones abundantes, ya que en agosto el único registro humedo han sido los 3,9 litros que cayeron en Espejo hace una semana.

Con todo, esa escasez de precipitaciones serán agua pasada. Los chubascos débiles volvieron ayer y continuarán hoy en la comarca de Ayala. Tras una tregua, se notarán de nuevo y de forma más intensa entre el domingo y el lunes, pronostica Aemet.

Al 7% en sur de España

Esta radiografía choca con la que ofrece la otra punta de la península, donde hay pantanos en provincias como Almería o Valencia –con un volumen similar a los de Álava– que apenas alcanzan el 7%.

Es más, la reserva hidráulica alavesa está por encima de la media peninsular, que registra un saldo negativo al situarse en el 56,5% en aquellos embalses que sirven para garantizar el consumo humano y de la agricultura, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Es cierto que en la mayor parte de España hay ahora mucha más agua almcenada que en las mismas fechas del año pasado, cuando había un 44,6%. Pero la situación es desigual y hay cuencas con una situación delicada como las del Segura (25,5%), Guadalete-Barbate (45,8%) y la del Guadalquivir (47,7%), que abarcan parte de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia.

«Álava se encuentra dentro de la España húmeda», explican desde la Confederación Hidrográfica del Ebro. De ahí que sea poco habitual que se den situaciones de «emergencia» incluso en los años más áridos. «2023, pese a la sequía, no fue tan grave como para tener escasez», recuerdan los mismos medios.

De hecho, en las estadísticas de la CHE que repasan estas mismas fechas desde 1998 hasta la actualidad, sólo hay dos años en los que las reservas han bajado del 60%, en 2002 (56,7% en Urrunaga y 59 en Ullibarri) y en 2006 (55,4% y 58,1%, respectivamente).

Con todo, esos datos son aún «normales» para este organismo, ya que es habitual que en estas fechas el agua se evapore por el calor y el consumo veraniego, impulsado también por el turismo.