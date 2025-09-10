The Cinelli brothers y MFC Chicken, platos fuertes del Midnight Boogie Weekend

Nuria Nuño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

La asociación cultural Midnight Boogie y la Fundación Vital se unen de nuevo para llevar adelante la novena edición del festival Midnight Boogie Weekend, que vuelve a Vitoria en noviembre con la mejor música soul y R&B y actividades relacionadas con estos ritmos. Como novedad, la presentación del programa, que se hará a principios de ese mes, será abierta al público y estará amenizada por la actuación especial de Joel Sarakula, «un australiano afincado en Europa que escribe, produce y canta, mirando al mundo contemporáneo a través de gafas de época vintage», detalla la organización del certamen. La iniciativa, que se celebrará entre los días 27 y 29, contará con una completa oferta de películas, sesiones de música en directo y un taller musical infantil.

La presentación de 'Midnight Boogie Weekend' 2025 tendrá lugar el 5 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (La Paz 5, primera planta de Dendaraba), a partir de las ocho de la tarde. En la cita, abierta a los aficionados y a los medios, se dará a conocer la programación completa de esta edición. Además, se podrá disfrutar en directo de la actuación de Sarakula, «una rica paleta musical y visual inspirada en los años setenta, con influencias del soul, soft-rock, el funk y la música disco, que filtra para adaptarla a nuestros tiempos más oscuros sin perder la esperanza», explican los organizadores. Con seis álbumes publicados en los últimos doce años, este cantante es un fijo en el circuito de festivales y clubes del Reino Unido y el resto de Europa. Ha aparecido en los carteles de SXSW, Glastonbury, Primavera Sound e Imaginafunk.

La novena edición del festival comenzará el jueves 27 de noviembre con la proyección en Vital Fundazioa Kulturunea (20.00 horas) de la película 'Cadillac Récords', filme dirigido por Darnell Martin y protagonizado por Adrien Brody, Beyoncé Knowles y Jeffrey Wright. Es una historia sobre blues, soul, sexo, violencia y conflictos raciales en el Chicago de los años 50 y cómo allí se inició la carrera de algunas de las leyendas de la música estadounidense; desde Muddy Waters a Chuck Berry, Howlin' Wolf, Little Walter... y sobre todo Etta James, a la que da vida Beyoncé. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

'Guayaberas Negras'

Una jornada después y en el mismo escenario (20.00 horas) actuará Guayaberas Negras, «una máquina de groove, funk, blues y jazz formada en 2011 por el guitarrista Luis Fuente y el baterista Antonio Pax», detalla la organización. En la actualidad, se mueven en formato de trío con Marino Orejana al órgano, pero acudirán a su cita en la capital alavesa con dos músicos que participaron en su reciente disco 'Rocky Road' (Gaztelupeko Hotsak): Juanma Montero a la voz y David Amores al saxo. En su repertorio sobresalen las influencias de Lonnie Smith, Jimmy Witherspoon, George Benson y Eddie Jefferson, entre otros. La entrada cuesta 12 euros.

La mañana del sábado 29 estará dedicada a los más pequeños. La escuela de música 'Creative Soul' impartirá un taller musical a partir de las 12.00 horas. Se trata de un clásico de la programación que permite al público infantil aprender «el arte de la improvisación y la experimentación musical». La participación es gratuita previa inscripción en www.fundacionvital.eus.

La sala Hell Dorado tomará el relevo a partir de la una de la tarde con el concierto de The Mighty Megatons, consolidada en la última década como «una de las bandas imprescindibles de la escena europea de sonidos jamaicanos». Dueños de un sonido clásico y al mismo tiempo contemporáneo, y de un directo arrollador, dan forma a «un cóctel perfecto de ska tradicional salpimentado con influencias de jump blues, mento, R&B y ritmos latinos que enciende cada escenario que pisan», destacan los organizadores. Las entradas tienen un precio de 12 euros si la compra es anticipada, o de 15, si se adquieren en taquilla.

La noche principal de 'Midnight Boogie Weekend' dará comienzo a las nueve de la noche con The Cinelli Brothers. Afincados en Londres, se unieron en 2017 y desde entonces «están revitalizando el viejo blues y soul de Chess y Stax a base de energía, buenas canciones y actitud de Rock&Roll». El grupo pertenece a una nueva generación de jóvenes músicos apasionados por la música de raíces, ejecutada con maestría y con una frescura que la hace parecer nueva. Ganadores en varias ocasiones del premio a mejor banda y también del mejor álbum de los UK Blues Awards por 'Villa Jukejoint'. De igual modol, quedaron segundos en el International Blues Challenge en Memphis, USA en 2023 y ganaron el UK Blues Challenge de 2022. Tienen ya cuatro discos que graban, producen y editan ellos mismos.

Por su parte, MFC Chicken, 'los pollos', son «una apisonadora sónica concebida en 2010 sobre una sucia tienda de pollo frito en Holloway Road, en Londres. Tocan crudo Rock and Roll y Rhythm&Blues, impulsado por el saxo, «reviviendo el espíritu del sonido del rock'n'roll de héroes como The Sonics y abordando temas que van desde la comida rápida a los corazones rotos. Desde aquellos primeros días, este potente grupo ha lanzado seis LP's y ha incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos. La entrada para ver a ambas formaciones tiene un precio de 22 euros (anticipada) y 25 (taquilla). De igual modo, hay abonos para la jornada del sábado en Hell Dorado a 29 euros. La compra anticipada pude hacerse en www.helldorado.net.

