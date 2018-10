Miedo me da pensar a contracorriente. Temor me infunde quedar al margen de la intelectualidad elitista que decide quién sabe y cuál no. Me genera inquietud engrosar el pelotón de los ignorantes hijos de Adán y Eva que considera 'bonito' algo que los expertos entienden como ceniza del montón. Al fin y al cabo de la calle soy un juntaletras con unos cuantos libros leídos, un título extraviado no sé dónde y poco más. Y confieso que me gustan algunos murales que revisten de color -y hasta de vida, me clavo de hinojos por la osadía- las paredes de ciertos edificios en Vitoria. Recuerdo a botepronto uno de Zaramaga que evoca la tragedia del Tres de Marzo y algún otro de mi agrado. Pero si nos metemos en harina de otro costal, o enredamos en la almendra medieval, al parecer hay que tentarse las brochas. Y hasta los pinceles.

Artistas reunidos recientemente por este periódico se quejaban de, pongamos, la arbitrariedad con la que se colorean murales en el Centro Histórico. Y los arquitectos aliados en colegio oficial también demandan ciertas condiciones que formen un reglamento al uso. Entiendo que la vida social exige normas que impidan a cada persona tomarse la justicia y hasta la estética por su mano. Más si, por lo visto, la extremidad empuña un arma de pintar. Tanto unos como otros invocan una planificación acompañada de concesiones y permisos, de convocatorias abiertas y de proyectos definidos a cargo de ese magma difuso y virtualmente rotulado como 'agentes culturales'. Nada que objetar al respecto, siempre que los jueces de armonías y de bellezas no tomen por tonta a la población distante de su nivel.

No sé si me he explicado bien o me he puesto la camisa perdida de colores mal casados. Participo en la conveniencia de escuchar las recomendaciones de los que saben, pero no de ciertos desdenes que viajan en proyección vertical. Disculpen la ignorancia, siempre tan atrevida, y perdón por las presuntas ofensas. A unir y separar palabras, que me es más propio.