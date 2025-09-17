Tendón de Aquiles es el mejor pintxo de Álava La propuesta del Dólar se ha coronado en la gran final celebrada este miércoles en La Peña Vitoriana. El Toloño se ha llevado la medalla de plata y Muskari la de bronce

Sara López de Pariza Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:59

Tendón de Aquiles se ha coronado este miércoles como el mejor pintxo de Álava. Se trata de la propuesta del restaurante Dólar, una tartaleta de tuétano, caldo de tendón reducido, crema de coliflor y chocolate, molleja de ternera, gel de ruibarbo y merengue cítrico. «Un homenaje a la casquería», explican sus creadores Juan García e Iván Fernández, que repiten galardón por segundo año consecutivo.

Tras esta victoria su bocado representará a Álava y a SEA Hostelería en el Campeonato Nacional de Hostelería de España Tapas y Pintxos 2026 que se celebrará el próximo mes de enero durante Madrid Fusión.

La medalla de plata ha sido para el Toloño con su Mar, Costa, Tierra; una elaboración del chef Mitxel Suárez. Es un falso caparazón de ostra relleno de callos de bacalao confitados, rabitos de cerdo Euskaltxerri estofados y salsa de ostras japonesa. Está coronado por un aire de apio, pepino y melisa. Se da la circunstancia de que este pintxo ha ganado además el premio popular concedido por el público que ha probado las elaboraciones en los establecimientos participantes durante las dos semanas previas.

Ampliar Gerente y cocineros del Bar Dolar. Jesús Andrade

El tercer puesto ha recaído en Txipela, la propuesta del Muskari. Un pan brioche relleno de un guiso de chipirones en su tinta, emulsión de trufa y un merengue seco simulando una txapela. «Un homenaje a los arrantzales y un juego de palabras entre txipirón y txapela», lo definen los cocineros Maikel Santos y Nassima Mammer.

Los tres se han llevado su correspondiente txapela en la final de la Semana del Pintxo de Álava que se ha celebrado a lo largo de toda la tarde en las instalaciones de La Peña Vitoriana. Allí han cocinado sus propuestas en directo los 12 participantes, ante la atenta mirada del jurado encargado de catar las elaboraciones.

Pintxo del Toloño. Pintxo del Muskari.

Este comité de expertos ha estado formado por Ángela Basabe (chef ejecutiva del restaurante San Martín de Orio), Laura Muñoz (responsable del restaurante Urgora en Torre), Sabin Unamuno (miembro del equipo directivo de la Escuela de Hostelería de Gamarra), Rodolfo Villate (director de la Escuela de Hostelería Egibide-Mendizorroza) y Eneko Martínez (creador de contenido gastronómico). Todos han destacado el «nivel altísimo» en esta edición