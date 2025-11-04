Las tendencias del otoño desfilan por el Europa

Elena Jiménez Martes, 4 de noviembre 2025, 21:47 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

La oscuridad y la elegancia serán las mayores aliadas en moda para esta temporada: de los colores mostaza y marrón chocolate, al 'animal print' de serpiente y las prendas con pelo hasta la manicura en clave gótica. Las tendencias se exhiben con versatilidad y esas han sido algunas de las que los asistentes a la Pasarela Gasteiz On han tomado nota este martes en la inauguración de su 47 edición, que se celebrará hasta el jueves con el apoyo de medio centenar de tiendas locales e incluye como novedad el cuidado de las uñas.

En el Palacio Europa de Vitoria más de 400 personas se han quedado atentas a los 'looks' e ideas de belleza que han lucido los modelos de MClass y miembros de la ONCE para tratar de adaptar ese estilo que ese luce en los grandes desfiles de París o Nueva York a la expresión más cotidiana.

Así, para apropiarse de todo lo que ya se está llevando este otoño-invierno, los organizadores de la Pasarela se han valido de las propuestas del comercio local, a las que se han sumado los desfiles con mucha personalidad de Guikuri (Independencia, 30), la boutique infantil Elbe (Canciller Ayala, 1) y Mara Mujer (Beato Tomás de Zumárraga, 34).

Las próximas citas Miércoles 5 de noviembre. Además del desfile de tendencias, a partir de las 20.00 horas, exhibirán sus propuestas Galerías Xara (Badaia, 21), Atelier Vitoria (Domingo Beltrán,39) y Aranzabal,7. También mostrará sus diseños el guipuzcoano Jon Vaca, Koë Atelier.

Jueves, 6 de noviembre. Lorena Boutique (Ortiz de Zárate, 11), Bushi Sport (Basoa, 9), LilRousse (Edificio Ópera) y Moda María Jesús (Portal de Foronda, 32)

En cuanto a las tendencias, cuatro bloques han explicado los favoritos que ayudarán a renovar el armario en los próximos meses. El primero de ellos se ha bautizado como 'Clásicos rurales con enfoque urbano' y es, esencialmente, una llamada al campo, en continuidad al estilismo que empezó a copar las calles ya hace un año.

«Cuadros tradicionales, patrones clásicos, lana suave y raya diplomáticas finas se apoyan en una paleta cálida y nostálgica, pero con una perspectiva más contemporánea», ha desgranado la presentadora de la cita, Izaskun Prado.

Ella ha sido la encargada de presentar todos estos imprescindibles y, de esta forma, ha anunciado aquel al que nadie se podrá resistir esta temporada: el pelo, que «está por todas partes» y, por supuesto, también se llevará si es sintético.

«El abrigo peludo es la apuesta más habitual», ha precisado, en un guiño a aquellas largas chaquetas que llevaban nuestras abuelas. Aunque también esa calidez peluda se encontrará en gorros (rusos tipo 'ushanka'), bolsos o estolas. Sin duda, «será la apuesta por antonomasia de todos los creadores», ha avanzado Prado.

El Cluedo en 12 conjuntos

Eso sí, en ningún caso será la única. Si bien en años anteriores los estampados animales de todo tipo habían llenado nuestras prendas, ahora el leopardo o la vaca pasarán a un segundo plano y la verdadera protagonista será la serpiente. Un diseño ideal que hará de pieza troncal en cualquier 'outfit' y animará básicos con lo que podrá hacer contraste.

En cuanto a colores, la ropa más especial se teñirá de marrón y mostaza, incluido el denim. Triunfarán por su «elegancia y sobriedad, son realmente favorecedores», ha destacado Prado.

Ahora bien, más allá de esa vorágine que invita en cada estación a nuevas compras, en la Pasarela también hay hueco para la moda más 'slow', artesanal y con un concepto bien pensado y cuidado, como ha reflejado la última colección que ha presentado la diseñadora vitoriana Eva Gómez, al frente de Elysea Studio.

Su propuesta '¿Quién mató a Daphne Scott?' se basa en el juego de mesa del Cluedo y, más allá de rememorar la estética de los personajes que protagonizan estas investigaciones, puede servir para eventos de noche. Conformada por 12 conjuntos, con diferentes texturas y patrones entre los que han destacado las plumas, la gasa o las lentejuelas, esboza a once posibles asesinos y a la víctima, Daphne, personajes de los que en sus redes sociales aportará más información.

«Quería hacer una colección de una forma más creativa, que fuera divertida y pudiera ser interactiva con el espectador», explica Gómez, sobre un proyecto en el que se ha volcado durante los últimos seis meses. «He intentado que haya de todo: pantalones, partes de arriba, faldas... así me pongo a prueba a mí misma y espero que le encaje al público».