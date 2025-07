Temperaturas muy suaves en Álava para cerrar el mes de julio

El extraño verano que se está viviendo en Álava continuará con esa misma tendencia en un final del mes de julio que en poco se ... parece climatológicamente a lo que suele ser habitual en estas fechas. Y es que si el estío comenzó con un calor abrasador en el territorio, en las últimas semanas las nubes le han ganado claramente el protagonismo al sol y los termómetros se han movido en temperaturas más propias de la primavera. Así seguirá siendo a lo largo de los próximos días, en los que además, las precipitaciones volverán a cobrar protagonismo.

Vitoria se quedó ayer en una máxima de 22 grados, según la estación meteorológica de Euskalmet en la ciudad, y la previsión es que el mercurio caiga durante la jornada de hoy para quedarse justo por encima de los 20. Una tendencia mantenida a lo largo de la jornada de mañana y del miércoles, mientras que para el jueves y el viernes ya se espera regresar a los 25. Una horquilla que será similar en los primeros días de agosto y que probablemente se extienda a los dos grandes días de las fiestas de La Blanca. Según las previsiones actuales, habrá que esperar hasta el miércoles 6 para recuperar los 30 grados que ya se mantendrán estables durante el tramo final de las celebraciones en la capital alavesa.

Sólo en cinco jornadas a lo largo de julio, el medidor instalado en Vitoria ha superado esa 'barrera psicológica' de los 30 grados. La última vez fue el pasado día 17, hace casi dos semanas. En ese mismo periodo, el mercurio se ha quedado sin alcanzar la veintena hasta en cuatro ocasiones.

Por ponerlo en perspectiva, durante julio del pasado año fueron hasta diez las jornadas que se fueron por encima de la treintena. Y con especial incidencia en los días que van a afrontarse ahora en el calendario, en los que las máximas se situaron por encima de los 33.

Además de unas temperaturas más frescas de lo acostumbrado para estas alturas del curso, durante estos días las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia. Cierto es que no serán cuantiosas, pero se espera algo de agua desde hoy y hasta el miércoles, lluvias que se repetirán de nuevo el sábado. Eso sí, para los amantes de la fiesta, parece claro que durante la Bajada de Celedón el líquido elemento no hará acto de presencia y el 4 de agosto será un día seco y templado. Aun así, todavía queda una semana y los expertos no se atreven a dar nada por seguro.