Las temperaturas se desploman y baja la cota de nieve en Álava Las máximas no alcanzarán los 10°, las mínimas se quedarán en negativo y hay riesgo de nevadas y heladas durante el fin de semana

Borja Mallo Vitoria Jueves, 13 de marzo 2025, 00:27 Comenta Compartir

Álava se dispone a afrontar unos días de frío intenso para despedir el invierno, con un desplome de las temperaturas que comenzará hoy y se extenderá hasta el próximo martes, cuando los termómetros subirán de nuevo. Hasta entonces, las máximas no alcanzarán los 10°, las mínimas se situarán en negativo y la cota de nieve descenderá hasta los 600 metros. Un escenario congelador que podría propiciar que algunos puntos del territorio se cubriesen de un manto blanco durante el fin de semana, cuando se podrían producir precipitaciones en forma de nieve en las zonas más elevadas de la provincia. En todo caso, si no llega a nevar, lo que no va a faltar a lo largo de los últimos días son las lluvias que seguirán siendo protagonistas hasta el lunes.

Para la jornada de hoy, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos muy nubosos en Vitoria con chubascos durante la primera mitad del día y por la noche probabilidad de que se produzcan precipitaciones más abundantes con la opción de que caigan algunos copos de nieve. Las temperaturas se encuentran en moderado descenso, la máxima será de 9°, mientras que la mínima se quedará en 2°. La cota de nieve puede bajar hasta los 700 metros y la sensación térmica será muy baja al entrar desde mediodía el viento del norte, que contribuirá a una progresiva bajada del termómetro.

La previsión de temperaturas de Aemet presenta una ligera caída de cara a la jornada de mañana, con máximas de 7° y mínimas de 1°. Y la próxima madrugada los termómetros se desplomarán por completo y registrarán en Álava temperaturas bajo cero que se extenderán ya a todo el fin de semana.Y es que, durante las jornadas del sábado y el domingo el frío será persistente en la capital alavesa, con las temperaturas mínimas ya en los cero grados y máximas de nuevo, con precipitaciones anunciadas para todo el día. Eso sí, aunque la cota de nieve rondará los 600 metros de altitud, no parece que en Vitoria vayan a producirse nevadas. Una cuestión que sí podría afectar a otros municipios del territorio como la Llanada Alavesa.

En la madrugada del domingo al lunes se espera que se produzcan las mínimas temperaturas de estos días, pues los registros se pondrán en negativo y está previstos -1°. Pero a partir de ahí se espera un cambio en la dirección del viento, que rolará a sur a partir del martes, lo que propiciará que los termómetros remonten.