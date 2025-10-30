El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Técnicos sanitarios concentrados este jueves en la entrada del hospital de Santiago. E. C.

Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación

Celebran este jueves la primera de las cuatro jornadas de una huelga con la que también piden reconocimiento profesional y mejoras salariales

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:20

Comenta

Los técnicos sanitarios de Osakidetza celebran este jueves la primera de las cuatro jornadas consecutivas de huelga con las que quieren forzar a las autoridades ... sanitarias a atender sus reivindicaciones. Una de las principales es lograr la equiparación de su titulación a nivel europeo a través de la homologación de la formación que han recibido, así como la creación de un grado universitario. Actualmente se imparte como una FP, pero los profesionales afirman que la enseñanza universitaria, más extensa en el tiempo, les permitiría adquirir los conocimientos necesarios para los avances que ha experimentado su profesión. De hecho son varios los técnicos que aseguran que en los últimos años han tenido que formarse por su cuenta para adaptarse a las nuevas necesidades de su profesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    La Diputación asume la investigación de la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria
  3. 3

    La Diputación asume la investigación de la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria
  4. 4

    Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7

    Urtaran acusa a los magrebíes que abandonan a sus hijos en Álava de cometer «fraude»
  8. 8

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  9. 9

    Nuevas catas confirman el hallazgo del circo romano en Iruña-Veleia
  10. 10

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación

Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación