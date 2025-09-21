El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Bengochea posa frente a su tienda de la esquina entre Dato y General Álava inaugurada en el año 2006. Rafa Gutiérrez.
José Luis Bengochea | Joyero y propietario de Jolben

«Con el TAV nos engañan. Hay que pelear con uñas y dientes para que se haga»

Uno de los comerciantes más desatacados se jubila tras casi medio siglo y pide cuidar más al peatón en el centro

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:34

José Luis Bengochea (Santander, 1957) se jubila tras casi medio siglo como joyero en Vitoria. Primero en un piso de la calle General Álava, después ... en su primera tienda de Dato y desde 2006 en su establecimiento ubicado en la confluencia entre ambas arterias ha sido testigo de la evolución de la profesión, del comercio y de la propia ciudad. En primavera de 2026 Jolben bajará la persiana de manera definitiva y él se marcha satisfecho del trabajo de todos estos años, pero también muy crítico con el estado del centro y con los gobernantes actuales.

