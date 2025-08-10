«La tasa turística mejorará los servicios públicos, no se van a perder visitantes»

María Nanclares (Vitoria, 1998) ve a Vitoria con un «potencial impresionante». La concejala socialista de Turismo, Comercio y Promoción Económica apremia a dejar de ... considerar a la capital alavesa como la «hermanita pequeña» de otras ciudades. Apuesta por un crecimiento turístico «paulatino» repartido en todas las épocas del año –también en fiestas– y se convence de que la futura tasa turística servirá para protegerse de los efectos negativos que tiene la industria.

– ¿Cómo han ido las fiestas?

– El balance es muy positivo. A nivel de turismo, que es la competencia más directa que llevo, hemos notado un aumento de visitantes. En esta primera semana de agosto los turistas han crecido un 25% y también se han acercado visitantes de zonas que no esperábamos, como Galicia.

– ¿El sector hostelero comparte esas buenas sensaciones?

– Sí, tanto el hotelero como el hostelero. En bares o restaurantes, la ocupación ha oscilado entre un 95% y un 100%. La propia hostelería nos ha dicho que ha tenido uno de los mejores años de las últimas fiestas. Nuestras fiestas cada vez atraen a más turistas –este año nos volveremos a mover en las 2.000 personas– y continuaremos potenciándolas para que quepamos todos.

– ¿Aspira a que Vitoria tenga unas fiestas turísticas como las de Bilbao o Pamplona?

– Buscamos que las fiestas crezcan de manera sostenible, igual que nuestro turismo. No podemos decir que vayan a ser unos Sanfermines. No vamos a tener esos casos. Si no, también se verían repercutidos los datos de fiestas respecto a los del resto del año y queremos desestacionalizar el turismo, no que venga sólo en épocas estivales.

– Precisamente tienen entre manos un nuevo plan de turismo que estará vigente hasta 2030. ¿Qué líneas de acción marcará?

– Los objetivos son claros: mantener nuestra esencia de ciudad viva, verde, abierta y moderna. Queremos crecer de manera paulatina sin colapsar nuestra ciudad. Para ello, tenemos que combinar la industria del turismo con la propia ciudadanía y hacer políticas que beneficien a ambos.

– El Ayuntamiento sigue vendiendo una postal turística de ciudad 'green', pero los jardines están desatendidos desde marzo por la huelga de los jardineros. ¿No es contradictorio?

– Creo que se están mezclando dos conceptos y yo no soy partidaria de ello. Por una parte está el sector turístico y, por otra, la huelga de jardineros, que la respeto, pero se está alargando muchísimo en el tiempo. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, esperamos que termine lo antes posible. Al turista queremos darle la mejor imagen y eso es en lo que estamos trabajando con los servicios mínimos, que contribuyen a ello. Garantizamos los derechos laborales y los derechos del propio Ayuntamiento. Y no tenemos ninguna queja de ningún turista sobre cómo se está encontrando la ciudad.

«Ejemplos sólidos»

– Ha mencionado antes que uno de sus retos es desestacionalizar el turismo. ¿Cómo lo hará?

– Uno de los potenciales que tenemos como ciudad es el turismo congresual. Vamos a trabajar en un plan estratégico centrado en ese sector hasta 2027 que, junto con el propio de turismo, marcará el rumbo de Vitoria en los próximos años. Esperemos que ambos planes estén listos a finales de este año o principios del que viene.

– La tasa turística también pretende ser una realidad en 2026. ¿Se plantean bonificarla o aplicar el coste más bajo para que no frene al turismo?

– Hay que dejar claro que la tasa turística es de implantación general. Todos los municipios la tienen que implantar. Lo que se va a bonificar son ciertos municipios, dependiendo de lo que marque la norma foral. Pero nosotros, como ciudad grande, como capital de Álava y Euskadi, tenemos obligación de aplicarla.

– Continúe.

– La Diputación está haciendo ahora una consulta previa para elaborar la norma foral y después el Ayuntamiento redactará la ordenanza municipal. En ella estableceremos los umbrales en los que nos moveremos según si el criterio se marca por categoría de hotel, número de plazas... Dependerá de la norma foral y de informes internos nuestros.

– Pero Vitoria no sufre la presión de San Sebastián o Bilbao.

– Nosotros no tenemos un problema de turismo porque lo estamos buscando. Siempre lo hemos dicho. Pero nuestras fiestas cada vez van a más, el sector cada vez va a más y no queremos que eso perjudique a la vida de la ciudadanía. No queremos vernos como Barcelona o Baleares. Lo que vamos a hacer es prevenir los efectos negativos que puedan surgir de esta industria. Y quien quiera venir a Vitoria, tendrá que contribuir. Si no tenemos problemas en pagar la tasa cuando vamos a un país europeo, tampoco lo habrá aquí. No va a haber un retroceso de turistas. En Barcelona no lo está habiendo, ni en Baleares. Tenemos ejemplos sólidos para aplicarla. Cuando llegue, lo que queremos es mejorar los servicios públicos, que la ciudadanía no note que el turista ensucia más o que no pueden llegar al bus porque está completo.

Aprobación del Plan General

– Pero es que esas ciudades que menciona ya eran muy turísticas antes de la tasa. ¿De verdad no le preocupa perder visitantes cuando está en la carrera por atraerlos?

– No tenemos esa sensación. El sector no ha dicho en las mesas de turismo nada al respecto, no se ha pronunciado sobre si va a tener efectos negativos o no. Vitoria tiene una idiosincrasia propia, el turista viene por las características de la ciudad, por su esencia, y no va a dejar de venir porque haya una tasa turística. Creo que es un bulo incorrecto que se está difundiendo.

– El sector hostelero sí ha trasladado su preocupación a través de otros canales. ¿Cómo les convencerá de esta decisión?

– El día que esté implantada y el número de turistas siga siendo el mismo o más, entonces el sector hotelero verá como esta tasa no tiene efectos negativos. Lo que estamos haciendo para que ese sector hotelero aumente su ocupación es traer grandes congresos.

– En el Palacio de Congresos Europa aún tiene tareas pendientes. La sala multiusos, la azotea...

– A final de año tendremos más noticias de cómo será la sala polivalente, que está con cemento puro. Es una planta que está tal cual la dejó el Partido Popular, en 2015. El Gobierno va a trabajar sobre un espacio por el que nadie había preguntado y será una sala estilo a la de Almudena Cid para congresistas de tamaño medio, 200 o 300 personas. Aunque los plazos urbanísticos y de rehabilitación van a costar más.

– ¿Y la azotea? ¿Tendrá por fin uso hostelero? Como esos 'rooftop' de Madrid o Bilbao...

– Cuando esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), trabajaremos sobre quién quiere explotar o cómo se puede explotar esa azotea del Palacio de Congresos Europa. Pero con seguridad de quien vaya a ir, lo haga fehacientemente. Y basta de estar constantemente creyéndonos la hermanita pequeña de otras ciudades, tenemos un potencial impresionante.

– ¿Cuándo será el nuevo PGOU una realidad?

– Ya tenemos los informes favorables del Gobierno vasco de ordenación del territorio y del órgano ambiental. Próximamente veremos aprobado el plan.