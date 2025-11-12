Talleres de cocina, concursos y una gran quedada de disfraces para celebrar los 50 años del Mercado de Abastos de Vitoria El 26 de noviembre se realizará un acto de reconocimiento a comerciantes históricos de la plaza

13 de enero de 1975. Quedan pocos minutos para que el reloj marque las nueve de la mañana. En la calle, una multitud formada en su mayoría por «amas de casa y curiosos» se agolpa frente a las puertas del nuevo mercado de abastos de Vitoria. La expectación y las ganas por acceder al inmueble van en aumento hasta que, por fin, llega la hora. Los accesos a la nueva plaza quedan abiertos. El gentío entra y empieza a descubrir el interior del moderno edificio, construido en la calle Jesús Guridi sobre unos terrenos que habían ocupado el antiguo Cuartel de Artillería y el asilo de Las Oblatas, y por los que el Ayuntamiento pagó seis millones de las antiguas pesetas. Aquellos ciudadanos, «admirados por el orden y limpieza» del nuevo recinto, se convirtieron en los primeros clientes de las instalaciones. El equipamiento sustituyó a otro gran edificio modernista -levantado en la parcela que ocupa la plaza de Los Fueros- que sobrevivió a las excavadoras de demolición apenas unas pocas semanas.

Desde esa mañana invernal han pasado nada menos que cinco décadas. Cincuenta años en los que el Mercado de Abastos ha mantenido «viva la esencia del comercio local y de proximidad» en la capital alavesa, «esa misma que se transmite de generación en generación y que une a productores, comerciantes y consumidores», destacan desde la popular Plaza. Gracias a su «dinamismo», el recinto se ha convertido en todo un referente «revitalizador, generador de empleo, punto neurálgico de la ciudad además de un reclamo turístico de primer orden». Su capacidad de atracción se resume en las cifras contabilizadas desde 2015, que atestiguan más de 2,5 millones de visitas al año desde su reforma integral llevada a cabo hace diez años.

Por todo ello, el Mercado de Abastos «quiere festejar el pasado, el presente y el futuro con una serie de acciones abiertas» a los ciudadanos que se celebrarán durante las próximas semanas. La primera de estas actividades tendrá lugar el 26 de noviembre con un sencillo acto de reconocimiento a comerciantes cuya vida ha estado ligada a la historia de la Plaza y cuya labor durante décadas contribuyó a su puesta en marcha y posterior crecimiento.

Además de este homenaje, se ha elaborado un programa de actividades que abarca desde talleres de cocina, hasta degustaciones de producto local, concursos y eventos solidarios para conmemorar esta efeméride. Estas son los actos programados:

Concurso de Vídeo Recetas Abastos Gasteiz

A través de su Asociación de Comerciantes, el Mercado de Abastos pone en marcha su primer concurso de recetas, que tiene como finalidad fomentar la creatividad culinaria y la difusión de recetas rápidas y sencillas elaboradas con productos locales; impulsar el consumo de producto de cercanía adquirido en mercados locales y sensibilizar al consumidor sobre la importancia del producto local.

Los interesados en participar deberán compartir una única receta original e inédita en las redes sociales del Mercado (Instagram/Facebook) incluyendo el 'hashtag' #AbastosGasteiz. La final se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Aula de Cocina del Mercado, ubicada en la primera planta del inmueble.

Semana Gastronómica

Entre los días 9 y 13 de diciembre tendrá lugar la primera edición de la Semana Gastronómica Abastos Gasteiz en la que habrá degustaciones de producto del mercado durante las mañanas. Por las tardes, se organizarán talleres de cocina con cocineros del territorio como Unai Fernández de Retana, Beatriz Pascual o Luis Hernani.

Englobado en el programa del 50 Aniversario, el 11 de diciembre el Mercado de Abastos acogerá la celebración del II Concurso Kroketa de Euskal Herria, organizado por Kroketak.eus, cuya participación está abierta hasta el próximo 30 de noviembre.

Vino caliente y 'Pelutxe Eguna'

El Mercado acogerá eventos muy especiales durante las próximis navidades. Así, por ejemplo, se repartirá vino caliente durante el 24 de diciembre en colaboración con Zaporeak. Esta iniciativa solidaria ofrece desde la capital alavesa «una comida digna» a los refugiados que llegan a Europa.

El sábado 27 de diciembre se ha organizado una gran quedada de disfraces al ritmo ochentero de música y bailes. Bajo el nombre de 'Pelutxe Eguna', diferentes actividades tendrán lugar durante toda la jornada en un ambiente festivo y nostálgico que tendrá un fin solidario en favor de Aspanafoa, la Asociación de padres y madres de niños/as con cáncer de Álava, y la Asociación Pídeme la Luna (Asociación para Actividades de Entretenimiento con Niños de Oncología).