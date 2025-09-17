El talento joven alavés se abre paso entre micrófonos y cámaras

Jon Casanova Vitoria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

El talento está en casa. Los concursos Gazte Talent y Gazte Klik Klak cumplen su 15ª y 11ª edición respectivamente en una apuesta por la juventud alavesa. Las propuestas que buscan impulsar la música, fotografía y creación audiovisual es siempre un aliciente para aquellos que buscan hacerse un hueco entre las estrellas. El valor añadido de recompensas como conciertos en La Blanca o ayudas económicas contribuye a que año a año se reciban más inscripciones para participar.

«Este espacio es un trampolín para docenas de artistas emergentes», ha asegurado Iker Arróniz, responsable de la sala Jimmy Jazz. Como novedad, los ganadores del certamen musical Gazte Talent darán un concierto en las campas de Armentia en las fiestas de San Prudencio. Dividido, como de costumbre, en dos categorías, la primera la forman jóvenes de 14 a 35 años residentes en Álava –se admitirá al 25% de los integrantes de cada banda tenga entre 35 y 40 años– y la segunda, conformada por participantes entre 25 y 35 años. La apuesta para intentar profesionalizar a talentos jóvenes además de tratar de encontrarlos, «también se cuida», ha expresado Arróniz. En esa línea, ha señalado que Pluk, banda ganadora en 2024, sigue ensayando en la Jimmy Jazz y estuvieron «hablando de producción y marketing» con el propósito de que «el ocio y la creatividad sean en el futuro una forma de vida», en deseo de Kepa Ortiz de Urbina, responsable de comunicación de Laboral Kutxa.

La igualdad se premia

La presencia femenina y el euskera también son componentes protagonistas y puestos en valor por la organización. Con la misión de que «las sociedades sean cada vez más prósperas e igualitarias», según ha indicado Ortiz de Urbina, el accésit a mejor grupo o solista en euskera está dotado con 500 euros y la posibilidad de tocar en la iniciativa 'Gazte Plaza'. De la misma manera, el mejor grupo con presencia femenina o solista femenina también recibirá 500 euros y la oportunidad de tocar en las campas de Armentia, en las fiestas de San Prudencio. En ambos casos se añaden los 200 euros que recibirán los finalistas por su participación en las actuaciones en directo que se desarrollarán en diciembre en la sala Jimmy Jazz.

Por otro lado, concurso de fotografía y vídeo digital 'Gazte Klik Klak' girará en torno a los sabores, temática de esta edición. «Queremos que despierten los sentidos, que hablen de lo que se saborea con el alma», ha adelantado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, acerca de las obras que deberán presentar los jóvenes de entre 14 y 25 años, que podrán participar en grupos máximos de tres personas. El formato es diverso y da lugar a la innovación. Deberán ser obras, bocetos audiovisuales o gifs animados de no más de cinco minutos. Los cuatro mejores –serán valorados por su originalidad, relación con el tema, calidad artística y técnica, recibirán un vale de 400 euros para material fotográfico y audiovisual. Los organizadores, animan a los jóvenes a mostrar «su creatividad y pasión ya que en Álava hay mucho talento», ha alentado Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte.

La inscripción está abierta desde hoy y se extenderá hasta el 26 de octubre para el Gazte Klik Klak y hasta el 21 de noviembre en el Gazte Talent. Para completarla se puede tramitar a través de forma online o presencial en las oficinas de la sala Jimmy Jazz o en la Oficina Municipal de Información Juvenil.