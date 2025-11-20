El talento fotográfico alavés toma Montehermoso y Labe Gazte Laborategia

Ramón Albertus Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:07 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Más allá de Alberto Schommer, el nombre que con más frecuencia aparece al hablar de la fotografía vitoriana, diferentes generaciones de creadores han tenido una cámara como compañera inseparable. Del pulso artístico a la vocación documental, la escena local ha ido sumando firmas diferentes, algo reforzado e impulsado por programas y festivales dedicados a la imagen.

Uno de ellos es Zona Photobook, iniciativa que en poco tiempo se ha convertido en una pista clara del interés por la imagen. En el marco de este ciclo dedicado al fotolibro, el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria inaugura este viernes, a las 19.00, la exposición 'Anillo Verde. Universos divergentes'. La muestra reúne el trabajo de Aitziber Iriondo López de Munain, Ángeles Cruz Carro (Chiqui), Carolina Cubero Vicente, Elena Beltrán de Guevara, Itziar Agirre Murua, Leire Sánchez Montoya, Oihana Garitazo Korkostegi, Silvia Terreros Martínez y Toni Gangsteiz.

Imágenes de la exposición en Montehermoso y en blanco y negro una foto del concurso Gazte Klik Klak ('Sabores de la infancia', de Louisette Cristine Plazaola).

El grupo ha desarrollado un proyecto colaborativo surgido del taller impartido por David Salcedo. Cada participante recorrió y documentó los parques que conforman el Anillo Verde de la ciudad. «El grupo profundizó en la búsqueda de conexiones conceptuales y plásticas hasta construir una narración común», señala el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria sobre una exposición que podrá visitarse hasta el domingo 14 de diciembre en la Sala Jovellanos. La acompaña un fanzine con 31 fotografías publicado bajo el título 'Camino de vuelta'. Una de las propuestas que queda por celebrarse del ciclo Zona Photobook es el taller (22 de diciembre y 23 de diciembre) de «collage vivo» impartido por la artista Nerea Lekuona.

A esta propuesta en torno a la imagen se suma la selección de obras ganadoras del concurso de fotografía y vídeo digital Gazte Klik Klak –dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años– que se dio a conocer ayer. Los trabajos seleccionados se exhibirán del 16 de enero al 13 de febrero en Labe Gazte Laborategia, espacio de creación situado en la calle San Vicente de Paul. La temática del certamen en esta edición han sido los sabores. En esa mirada original y variada se encuentran las fotos de 'Los sabores de mi casa', de Sua Canga (25 años); 'El sabor de lo efímero', de Nora Lafuente (18); 'Sabores de la infancia', de Louisette Cristine Plazaola (20); y 'Gazte zaporeak', de Jone Carbajosa (19), así como otras series o la pieza audiovisual 'Zapore abandonatuak'.