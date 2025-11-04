El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Suscriptoras de EL CORREO se retratan con Echezarra en la sala de eventos de EL CORREO. Igor Martín

Los suscriptores de EL CORREO descubren los misterios de Álava con Enrique Echazarra

E. C.

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

Un grupo de suscriptores de EL CORREO participó este lunes en un encuentro exclusivo con Enrique Echazarra, celebrado en la sala de eventos de EL CORREO. Los asistentes, seleccionados mediante sorteo, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano misterios, leyendas y curiosas anécdotas sobre Vitoria y Álava, de la mano del reconocido investigador y divulgador especializado en enigmas históricos.

La actividad se enmarcó dentro de las acciones especiales para suscriptores y fue posible gracias a la colaboración con Tártalo, el Festival de lo Fantástico en las Artes. Una cita que permitió disfrutar de una tarde diferente y descubrir el lado más enigmático del territorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026
  2. 2 Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5

    Ibarguren, el pueblo alavés dividido con 29 vecinos y seis candidatos a alcalde
  6. 6

    La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos en Vitoria
  7. 7

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  8. 8

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  9. 9

    La moda del 'stretching': Â«En tres semanas ya lo notasÂ»
  10. 10

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los suscriptores de EL CORREO descubren los misterios de Álava con Enrique Echazarra

Los suscriptores de EL CORREO descubren los misterios de Álava con Enrique Echazarra