Los suscriptores de EL CORREO descubren los misterios de Álava con Enrique Echazarra

Un grupo de suscriptores de EL CORREO participó este lunes en un encuentro exclusivo con Enrique Echazarra, celebrado en la sala de eventos de EL CORREO. Los asistentes, seleccionados mediante sorteo, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano misterios, leyendas y curiosas anécdotas sobre Vitoria y Álava, de la mano del reconocido investigador y divulgador especializado en enigmas históricos.

La actividad se enmarcó dentro de las acciones especiales para suscriptores y fue posible gracias a la colaboración con Tártalo, el Festival de lo Fantástico en las Artes. Una cita que permitió disfrutar de una tarde diferente y descubrir el lado más enigmático del territorio.

