Un Stradivarius solidario une a Vitoria y Málaga en armonía

El Círculo Vitoriano se convirtió este lunes en escenario de un encuentro cargado de emoción, música y solidaridad. El alavés Jesús Mari Alegría, 'Pinttu', presidente de Músicos sin Fronteras, hizo entrega a la Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA) de una réplica de un Stradivarius fabricada en Eslovaquia en 1917. Es el símbolo del compromiso común de ambas entidades con la cultura y la cooperación.

«Hemos recibido a la JOCMA, la Joven Orquesta de la Policía de Málaga, porque es nuestro partner en Málaga, y a Antonio, que es nuestro delegado allí», explicó Alegría durante el acto sobre el vínculo con la joven orquesta presidida por Antonio César Muñoz. «Nuestro mejor homenaje ha sido ese violín que hemos regalado y la batuta que damos a nuestros delegados de la solidaridad», alegó 'Pinttu'. Los jóvenes –con edades de entre 14 y 25– aterrizan tras una exitosa gira en Francia. «Hemos recorrido el mundo entero, desde Canadá hasta China, pasando por toda Europa, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia..», comentó Muñoz sobre el gran número de destinos que han sido deleitados por el grupo de artistas emergentes en un momento que «dudan sobre lo que son o sobre qué estudiar», afirmó Muñoz. Recuerda que en uno de los recientes conciertos una mujer se puso a llorar. «Nos dijo que hacía años que no se emocionaba. Yo siempre les digo, cuando hacéis un concierto, no hacéis música, regaláis sentimientos, y se nota», sostuvo Muñoz.

El joven pianista Iván Santiandreu logró llenar el salón de actos del Círculo Vitoriano sobre un instrumento por el que han pasado Albéniz, Guridi e Iradier, y «es un lujo que lo tengamos en Vitoria», puso en valor 'Pinttu'.

En la sede de JOPMA se recogieron «un montón de instrumentos que se consiguieron a través de un banco solidario», explicaron los dirigentes de la orquesta. Allí crearon la 'Orquesta sin límites' formada por niños de entre 6 y 12 años donde un profesor acude semanalmente para «evitar que no estén haciendo otras cosas en el entorno en el que viven, que es complicado», expresó Muñoz. Ahora, su misión es trasladar ese concepto a Tetuán y, acompañados de 27 guitarras, obtenidas en el banco de instrumentos, crearán una orquesta y tras reformar el sitio esperan «que los niños y niñas de allí tengan un primer contacto con un entorno cultural y musical, no solo con el fin de brindar una experiencia musical, sino también de convivencia y disciplina», explicaron.