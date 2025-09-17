Solo el 2,3% de los hogares de Vitoria logra el descuento por abrir el contenedor de basura orgánica El concejal de Hacienda detalla que se han deducido ese 10% un total de 2.636 de las 118.287 viviendas a las que se va a girar el recibo

Rosa Cancho Miércoles, 17 de septiembre 2025

«Para ser el primer año, creo que hemos hecho las cosas bien y que tendremos que mejorar». Así de optimista se ha mostrado este miércoles el concejal de Hacienda, el socialista Jon Armentia, a la hora de valorar cuántos hogares de Vitoria finalmente han logrado su bonificación en el recibo de las basuras por haber llegado a un mínimo de aperturas del contenedor de orgánica. Son sólo 2.636, esto es, un 2,3% de las 118.287 viviendas que tendrán que hacer frente este mes al abono de una tasa que llega con una subida histórica.

Más abultado es el número de familias que han logrado un descuento del 10% por apuntarse en el registro y aceptar así la cesión de sus datos. Han sido 26.900. A tenor de estas cifras, una de cada diez ha justificado que vierte bien y en cantidad suficiente sus restos de comida en los contenedores o buzones de apertura mediante chip. Lo que no significa que haya ciudadanos fuera de ese registro que estén haciendo bien sus deberes para con el reciclaje.

La concejala del PP Blanca Lacunza, formación contraria a la subida de esta tasa y que sigue considerándola un «basurazo», ha hecho una lectura crítica de estos números. «En Vitoria no va a pagar quien contamina sino quien tiene una casa un poco más grande», ha lamentado, en alusión a los tramos de cobro de las basuras en función de los metros cuadrados independientemente de cuántas personas vivan dentro.

Lacunza ha dudado incluso de la legalidad del método empleado para contar las aperturas. Sólo se contabiliza una por hogar al día «para evitar la picaresca de abrir varias veces sin echar nada», ha dicho Armentia. La ordenanza no recoge que deba ser así, según Lacunza, y habla sólo de un número X de vertidos al año. «¿Y qué pasa si has tenido una comida en casa con muchas personas y tienes varias bolsas?», se cuestionaba.

Al margen de las bonificaciones para las rentas más bajas. El equipo de gobierno del PSE y PNV pactó con EH Bildu una tabla de descuentos en función de las aperturas. Los residentes de las casas de menos de 75 metros cuadrados tenían que abrir más de 75 veces al año el contenedor. Serán 100 para las de entre 75 y 90 metros y a partir de ahí deberán superar los 120 viajes al contenedor de orgánica.

Zazpigarren Alaba

Estas cifras han vuelto a llevar a las comisiones del Ayuntamiento el debate de la subida de basuras, un incremento al que obliga Europa ya que dictamina que los ciudadanos tienen que pagar por lo que cuesta la gestión y tratamiento de sus residuos a fin de que ese déficit no lo asuman las instituciones. Armentia ha defendido la medida, que se mantendrá en las ordenanzas fiscales que ahora se negocian aunque eso sí se ha abierto a introducir mejoras. Además, le ha lanzado al PP una pulla al recordarle que la Madrid de Almeida plantea subir las basuras y pasar de cobrar «de 70 euros hasta 500 al año».

Antes, portavoces de la asociación vecinal Zazpigarren Alaba, habían planteado a los partidos con representación municipal una serie de mejoras a introducir en las ordenanzas fiscales de 2025 a fin de hacerlas «más justas». Entre otras cosas solicitaron que a la hora de establecer el número de aperturas a partir del cuál se pueden obtener descuentos se tenga en cuenta que en los hogares más grandes en los que vive una sola persona son cifras «imposibles» de alcanzar.