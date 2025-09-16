El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una autocaravana accede al aparcamiento de Lakua. Igor Martín

Solo las caravanas pequeñas podrán acceder al aparcamiento de Lakua

El Ayuntamiento rechaza la única alegación a la ordenanza y solo los vehículos de menos de ocho metros de longitud podrán ocupar una plaza en este recinto

B. Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:14

La ordenanza que regulará en Vitoria el uso, estacionamiento y pernocta en los aparcamientos para autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda homologados sigue cumpliendo trámites en ... el Ayuntamiento y la Junta de Gobierno Local acaba de rechazar «por razones de seguridad» que en la zona de estacionamiento habilitada en Lakua entren los remolques de gran tamaño que, sumando su propia longitud al vehículo tractor que necesitan para desplazarse, superen los ocho metros de largo.

