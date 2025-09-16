Solo las caravanas pequeñas podrán acceder al aparcamiento de Lakua

La ordenanza que regulará en Vitoria el uso, estacionamiento y pernocta en los aparcamientos para autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda homologados sigue cumpliendo trámites en ... el Ayuntamiento y la Junta de Gobierno Local acaba de rechazar «por razones de seguridad» que en la zona de estacionamiento habilitada en Lakua entren los remolques de gran tamaño que, sumando su propia longitud al vehículo tractor que necesitan para desplazarse, superen los ocho metros de largo.

La posibilidad de que entrasen todas las caravanas en este recinto era la única alegación presentada al texto que, por ejemplo, marcará los precios a pagar por el uso y disfrute de este parking. Una vez rechazada esta moción de la Plataforma Estatal del Karavaning (PEKA), el documento pasará ahora por una comisión de Espacio Público antes de llevarla al Pleno municipal, donde se procederá a su aprobación definitiva.

En su reclamación, la Plataforma Estatal del Karavaning reclamaba el acceso sin limitaciones en el aparcamiento de Portal de Foronda para todas las caravanas, independientemente de su tamaño, con el argumento de que una vez desenganchadas del vehículo no sobrepasaban el límite del tamaño de las plazas.

Una propuesta que desde el Consistorio se ha tumbado al considerarla en este caso inviable por motivos de seguridad. «Al superar la longitud máxima establecida, los vehículos con remolque no podrían maniobrar con seguridad en el interior para hacer la entrada y la salida», detallan desde Espacio Público para explicar las razones que han conducido a rechazar esta alegación.

Eso sí, desde el Gobierno municipal se detalla que esta medida que se va a aplicar en el aparcamiento de Lakua, que cuenta con cuarenta plazas, no es extensible automáticamente a otras zonas que se puedan habilitar para el estacionamiento de este tipo de vehículos en el futuro, que se estudiarían caso por caso llegado el momento.

Entre 5 y 15 euros

La aprobación del texto permitirá al Ayuntamiento cobrar una tasa por el uso de este espacio. Los usuarios tendrán que pagar 15 euros por la pernocta con carga eléctrica, lo que permitirá aparcar incluyendo el suministro de agua y el vaciado de depósitos. Un poco más bajo, de 10 euros, es el precio para la pernocta con las mismas características que la modalidad anterior, pero sin hacer uso de la carga eléctrica. Además se ofrecería una tercera opción: 5 euros por la entrada en ruta para el vaciado de aguas y el llenado de agua potable, con un máximo de una hora de estancia.

El tiempo de estancia máxima será de 72 horas, es decir, de tres días. Con esto se pretende evitar que el área de Lakua se convierta en un aparcamiento de larga estancia, algo que ya estaba ocurriendo y que el Consistorio tacha de «uso inadecuado».

La normativa recoge aspectos clave como la entrada y cambio de aguas en franjas horarias definidas, el acceso exclusivo mediante reserva a través de la aplicación móvil 'PVerde' y normas de comportamiento dentro de la plaza asignada. También incluye un régimen sancionador que oscila entre los 50 y 500 euros en los casos más graves.