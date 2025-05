Los sindicatos reivindican el SMI vasco y los derechos sociales durante el 1 de Mayo en Vitoria

Las pancartas de los sindicatos vascos han vuelto a reivindicar su espacio este 1 de Mayo. El Día Internacional de los Trabajadores ha concitado en ... Vitoria a las principales centrales en tres marchas -una de LAB, otra conjunta de CC OO y UGT de Euskadi y una tercera de ESK, Steilas, CGT y CNT- que han compartido demandas. Las organizaciones soberanistas han reclamado «decidir los salarios aquí» durante una jornada en la que también han puesto en marcha el inicio de la recogida de firmas. Con ellas quieren impulsar la Iniciativa Legislativa Popular que devuelva al Parlamento vasco la petición de fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi. Por su parte, las de corte confederal han proclamado la necesidad de «proteger los derechos conquistados y luchar por un futuro de progreso, igualdad y democracia».

Alrededor de dos millares de simpatizantes ha congregado LAB en Vitoria en una celebración del 1 de Mayo en la que el sindicato nacionalista ha reclamado «más soberanía para proteger a la clase trabajadora» en Euskadi. Al mismo tiempo, ha criticado las políticas del Gobierno vasco por «no realizar cambios profundos y mantener los privilegios de las élites económicas» y ha incidido en la necesidad de contar con un salario mínimo en el País Vasco por encima del nacional, para lo que han comenzado a recoger firmas para llevarlas a la Cámara vasca.

«Necesitamos más soberanía para proteger a la clase trabajadora, repartir los cuidados, el empleo y la riqueza, para cambiar nuestro modelo de producción y consumo, para abrazar a quienes vienen aquí, para acoger a quienes se les niega la entrada o se les expulsa siguiendo directivas europeas y leyes de extranjería racistas y para construir un modelo económico y social que ponga a la vida en el centro», han señalado en un comunicado leído en la plaza de los Fueros.

En LAB se han marcado «tres prioridades» para los próximos meses: el desarrollo de unos servicios públicos sólidos, orientados a la salud, el cuidado, la educación y garantizar el derecho a la vivienda; la puesta en marcha de una nueva política industrial basada en la planificación de una transición ecosocial, intervención pública y la participación del personal; y garantizar los ingresos básicos a todos los ciudadanos, eliminando las brechas machistas y racistas.

Reducción de jornada

La reducción de jornada ha sido la principal reclamación de Comisiones Obreras y UGT. Como es costumbre en esta jornada de reivindicación, las dos centrales han compartido marcha y proclamas con miles de simpatizantes en las calles de Vitoria. Silvia Sánchez, responsable de CCOO en Álava, ha recalcado la necesidad de llegar a un acuerdo para recortar la extensión del trabajo semanal a 37,5 horas, algo «súper importante» en su opinión.

En un año sin grandes convenios en el listado negociador de Álava, el conflicto en Educación se ha convertido en el campo de batalla de los sindicatos con el Gobierno vasco. «Ahora mismo estamos con mucha reivindicación, pero no llegan los acuerdos», ha señalado la portavoz de los de Loli García.

En UGT, este Primero de Mayo es atípico, ya que la central sale a la calle sin un secretario general vasco al frente después de que Madrid impusiese una gestora ante las disputas internas por el relevo del alavés Raúl Arza. A preguntas de este periódico, Daniel González, responsable de Política Sindical en Euskadi, ha tratado de quitar hierro al asunto en la plaza de la Virgen Blanca: «UGT Euskadi tiene dirección. Estamos aquí. El 1 de Mayo se celebra desde hace dos siglos en las calles y este año, como en cualquier otro, estamos en la calle». «UGT está presente y la dirección gestora, también», ha replicado.

Junto a estas dos centrales, una nutrida representación de cargos socialistas encabezada por la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el consejero de Turismo, Javier Hurtado. A esta marcha también han acudido representantes de Ezker Anitza.

'Apagón al gasto militar'

ESK, Steilas, CGT y CNT han protagonizado la tercera marcha en la capital alavesa, que ha partido a las 12.30 horas desde el Palacio Europa. Estas cuatro centrales -que han contado con el respaldo de representantes de Elkarrekin Podemos y de EH Bildu- han centrado sus reivindicaciones en la pugna contra el gasto militar. 'Terrorista es no llegar a fin de mes', 'Los gastos militares para escuelas y hospitales' y 'Apagón al gasto militar' han sido algunos de los cánticos que han coreado los sindicalistas en una movilización a la que ha acudido algo menos de medio millar de personas.

Jabier Saenz, miembro de la coordinadora de ESK, ha defendido la necesidad de «denunciar el aumento desproporcionado del gasto militar, la espiral belicista en la que nos están metiendo» por su «repercusión» sobre cuestiones como «los servicios públicos». «Queremos hablar de una industria que no base toda la acumulación de sus beneficios en la explotación de las personas y no del medio ambiente, que sea sostenible y no la industria militar que nos quieren meter con calzado», ha sentenciado.