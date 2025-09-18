El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palacio de Justicia de Vitoria, en la Avenida de Gasteiz. Igor Aizpuru

El sindicato CSIF pide limitar al «1%» de la plantilla de Justicia el conocimiento de euskera

Esta central, «líder» en Álava, pide «adaptar los perfiles lingüísticos a la realidad de uso» de la lengua en los juzgados. Apuesta por priorizar «mérito sobre lengua»

David González

David González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:14

El sindicato CSIF, «líder» en votos entre la plantilla de Justicia en Álava pero cuarto a nivel autonómico, ha solicitado al Gobierno vasco ... que revise su política lingüística con el euskera en los tribunales vascos. En especial con el personal interino y de refuerzo, cuyo peso específico sustenta en gran medida el día a día de este sector. Esta organización reclama rebajar el peso de esta lengua cooficial en la contratación de personal.

