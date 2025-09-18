El sindicato CSIF pide limitar al «1%» de la plantilla de Justicia el conocimiento de euskera

El sindicato CSIF, «líder» en votos entre la plantilla de Justicia en Álava pero cuarto a nivel autonómico, ha solicitado al Gobierno vasco ... que revise su política lingüística con el euskera en los tribunales vascos. En especial con el personal interino y de refuerzo, cuyo peso específico sustenta en gran medida el día a día de este sector. Esta organización reclama rebajar el peso de esta lengua cooficial en la contratación de personal.

En una denuncia «formal y razonada», esta central alerta a la consejera María Jesús San José de que personas «sin perfil que realizan el trabajo con plena competencia y adquieren experiencia en una administración técnica y compleja» son relevados cuando aparecen candidatos con dominio acreditado del euskera. Pero, a su juicio, esos sustitutos carecen de la experiencia mínima para tramitar expedientes.

«Se utiliza al personal sin perfil cuando es conveniente cubrir urgencias, pero se le descarta arbitrariamente cuando surge una alternativa perfilada, sin valorar su contribución real». El CSIF basa su queja en que «según los datos disponibles, las demandas, escritos y procedimientos en euskera no superan el 1% del total (...) a pesar de que la población vascoparlante es superior». Este sindicato considera que el Gobierno vasco «ignora la funcionalidad práctica de la Justicia, priorizando objetivos ideológicos sobre el interés público». De ahí que requiera a Lakua «el cese inmediato de la no renovación de contratos de refuerzo por motivos lingüísticos desproporcionados». También aboga por «revisar los perfiles lingüísticos adaptándolas a la realidad del uso del euskera (1%)». Estos ruegos van acompañados de la «adopción de medidas para garantizar la estabilidad del personal interino competente, priorizando mérito sobre lengua» y «la apertura de una investigación interna».

Respuesta del Gobierno vasco

La respuesta de la consejería dirigida por San José es que «estamos en una comunidad con dos lenguas oficiales y como administración tenemos la obligación legal de atender a todos los ciudadanos porque es su derecho». Mientras que «como gobierno tenemos un compromiso con el avance de la euskaldunización y con ese objetivo se está trabajando».

Además, «en la administración de Justicia hay una planificación con plazas singularizadas con perfiles de euskera y hay que dotarlas con personal».