El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amaia, madre de acogida de Dannyl y Nazar, durante la despedida Blanca Castillo

Siete niños ucranianos se despiden de sus familias de acogida en Álava

Tras dos meses en el territorio, los menores regresan a casa después de un verano tranquilo y seguro

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:18

Abrazos largos, lágrimas contenidas y la promesa de volver a encontrarse han marcado la despedida de siete niños y niñas ucranianos de sus familias de ... acogida en Álava. Tras casi dos meses viviendo un verano seguro y tranquilo lejos de la guerra, 95 jóvenes ucranianos -de entre 8 y 18 años- repartidos por Euskadi y Navarra regresan a un escenario de guerra que ayer dejó en Kiev al menos 15 muertos en un ataque masivo ruso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit
  2. 2

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  3. 3

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5

    «Pasé 14 días en una patera antes de llegar a Vitoria»
  6. 6 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  7. 7

    La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao
  8. 8 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Siete niños ucranianos se despiden de sus familias de acogida en Álava

Siete niños ucranianos se despiden de sus familias de acogida en Álava