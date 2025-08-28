Siete niños ucranianos se despiden de sus familias de acogida en Álava

Abrazos largos, lágrimas contenidas y la promesa de volver a encontrarse han marcado la despedida de siete niños y niñas ucranianos de sus familias de ... acogida en Álava. Tras casi dos meses viviendo un verano seguro y tranquilo lejos de la guerra, 95 jóvenes ucranianos -de entre 8 y 18 años- repartidos por Euskadi y Navarra regresan a un escenario de guerra que ayer dejó en Kiev al menos 15 muertos en un ataque masivo ruso.

«Para nosotros es un drama», reconoce Amaia Díaz de Corcuera, que junto a su pareja Iñigo Corres acogen a dos hermanos, Danyyl y Nazar -de 11 y 10 años respectivamente-. «Son meses súper intensos de hacer actividades todo el día», destaca. Aunque su historia viene de tiempo atrás. Tras la invasión rusa en febrero de 2022, tres meses después -en mayo-, Amaia e Iñigo abrieron las puertas de su casa a los hermanos que convirtieron Vitoria en su hogar hasta noviembre del año siguiente. «Hicieron vida como chavales de aquí. Fueron a la ikastola, haciendo deberes en casa. Ya hablan castellano y euskera, pero euskera bastante mejor. Son unos fenómenos», afirma. Aunque echen de menos su tierra natal, siempre «quieren quedarse un poco más».

Relación duradera

La distancia no rompe su estrecha relación y mantienen el contacto con videollamadas. Viven en una pequeña aldea gélida, lo que a veces imposibilita que el autobús escolar les pueda llevar a clase. «Me da pena porque pierden muchos días de clase. Son los únicos niños de la aldea, junto a su hermana pequeña, y poder divertirse con otros chavales en la escuela lo es todo». El frío, desafortunadamente, no es el único impedimento. «Hay días que te dicen 'pues hoy no, porque estaba la alarma antiaérea y no hemos podido ir'», confiesa Amaia con aún «los nervios a flor de piel».

Los niños forman parte del Programa Extraordinario de Respiro, impulsado por la asociación Chernobil Elkartea, que desde 1995 trae a Euskadi a menores de zonas afectadas por la radiación del accidente nuclear de 1986. Una labor que en la actualidad cobra mayor urgencia, al agravarse la situación de estas familias tras la invasión rusa.

La emotiva desdpedida ha tenido lugar en el centro comercial Gorbeia, donde padres y madres de acogida han acompañado a los pequeños en una partida que esperan que no sea un adiós, sino un hasta pronto.